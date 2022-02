Liverpool grijpt op pijnlijke wijze naast toptalent: papierwerk te laat in orde

Dinsdag, 1 februari 2022 om 09:48 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:03

Liverpool is er op de slotdag van de transferwindow niet in geslaagd om Fabio Carvalho over te nemen van Fulham. Beide clubs kwamen iets voor middernacht tot een akkoord, waardoor het een race tegen de klok werd om de persoonlijke voorwaarden door te nemen, de medische keuring af te nemen en andere benodigde papieren in te vullen. Daar slaagde Liverpool niet in, waardoor het op het laatste moment de deal alsnog zag afketsen.

Carvalho beschikt bij Fulham over een contract tot komende zomer. De negentienjarige aanvallende middenvelder maakt indruk op Craven Cottage en speelde zich in de kijker bij verschillende clubs. Liverpool leek het meest doortastend en kwam met Fulham een transfersom overeen. De deal klapte echter toen Fulham erop bleef aandringen dat Carvalho de rest van het seizoen op huurbasis zou afmaken in Londen. Hoewel Liverpool instemde met die wens, kreeg het niet de benodigde papieren van de EFL, waardoor de transfer op het laatste moment afketste.

Problems for Fabio Carvalho deal. Medical was completed before Deadline but paperworks and contracts not - so deal in real danger between Liverpool and Fulham. ?? #LFC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2022

Het betekent dat Carvalho de rest van het seizoen afmaakt bij Fulham, waar hij komende zomer transfervrij vertrekt. Liverpool is in onderhandeling over een voorcontract om de middenvelder over een halfjaar alsnog in te lijven. Een speler die transfervrij overstapt van de ene naar de andere Engelse club kan pas in gesprek gaan na het ingaan van de laatste maand van zijn contract. Liverpool moet Fulham in ieder geval een opleidingsvergoeding betalen.

Carvalho zou naar verluidt voor zo'n acht miljoen euro de overstap maken naar Liverpool. Het is niet de eerste keer dat een deal tussen Fulham en Liverpool voor opschudding zorgt. In 2019 namen the Reds Harvey Elliott over van Fulham. De clubs konden het echter niet eens worden over de vergoeding voor het destijds zestienjarige talent, waarna de onderhandelingen in de rechtbank werden voortgezet. Liverpool bood een slordige 9 ton, waar Fulham een bedrag van 9,5 miljoen euro verlangde. Uiteindelijk werd 4,7 miljoen euro betaald inclusief bonussen.