Aubameyang levert flink in om transfer naar Barcelona af te ronden

Woensdag, 2 februari 2022 om 11:48 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:22

Barcelona heeft de transfer van Pierre-Emerick Aubameyang wereldkundig gemaakt. De spits komt transfervrij over van Arsenal, waar hij om disciplinaire redenen werd gestraft en meerdere keren in de clinch lag met manager Mikel Arteta. Door het vertrek van Aubameyang bespaart Arsenal ongeveer dertig miljoen euro, het salaris dat hij in anderhalf jaar nog zou ontvangen. Aubameyang levert naar verluidt fors in om de transfer naar Barcelona mogelijk te maken en om binnen de salarislimiet te passen bij de club.

Aubameyang zet bij Barcelona zijn handtekening onder een contract tot medio 2025, met een afkoopclausule van honderd miljoen euro. Beide partijen hebben in de zomer van 2023 een optie om onder het nog doorlopende contract uit te komen. Aubameyang arriveerde maandag al in Barcelona om de transfer af te ronden, maar aanvankelijk leek een transfer af te ketsen. Doordat Arsenal bereid was zijn doorlopende contract te ontbinden, kon Aubameyang alsnog naar Barcelona verkassen. De spits stond dinsdag al op het traininsgsveld in Spanje en is nu ook gepresenteerd door de Catalanen.

Hij zou fors hebben moeten inleveren om de transfer naar Barcelona mogelijk te maken. Volgens Spaanse media heeft Barcelona slechts twee miljoen euro over aan spelersbudget. Arsenal was bereid om de aanvalsleider zonder huursom naar Barcelona te laten gaan. Aubameyang had er op zijn beurt geen moeite mee om een groot deel van zijn maandsalaris van 1,7 miljoen euro in te leveren. Xavi zou Aubameyang hebben verteld dat er zonder uitgaande transfers nog een beperkt salarisbudget over is. De aanvaller moet om die reden genoegen nemen met een maandsalaris van ruim 300.000 euro, een stuk minder dan hij bij Arsenal in een week opstreek.

Aubameyang werd op 6 december bij Arsenal disciplinair gestraft door Arteta, zag zijn aanvoerdersband worden afgenomen en zat sindsdien niet meer bij de wedstrijdselectie. De aanvaller werd de voorbije weken met verschillende clubs in verband gebracht. Al-Hilal en Al-Nassr waren serieus in de markt en wilden Aubameyang huren met een optie tot koop, maar de 72-voudig international is vastberaden om zich nog één keer op het allerhoogste niveau te bewijzen. De Saudi-Arabische voorstellen werden dan ook van tafel geveegd. Ook de vermeende interesse van Newcastle United kon Aubameyang niet overtuigen.

Arsenal nam Aubameyang in januari 2018 voor ruim zestig miljoen euro over van Borussia Dortmund. De spits kwam in 163 wedstrijden voor de club uit Noord-Londen tot 92 doelpunten. Dit seizoen stokte de teller bij veertien wedstrijden in de Premier League, waarvan twaalf als basisspeler. Daarin wist hij vier keer het net te vinden. Het vertrek van Aubameyang betekent dat Arteta het seizoen afmaakt met slechts twee erkende spitsen in de selectie, Eddie Nketiah en Alexandre Lacazette. Het duo loopt bovendien uit hun contract komende zomer.