Pochettino na bekerdebacle: ‘Xavi Simons was niet mijn beslissing’

Dinsdag, 1 februari 2022 om 08:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:57

Xavi Simons heeft maandagavond een negatieve hoofdrol voor zich opgeëist in het bekertreffen met OGC Nice. De middenvelder van Paris Saint-Germain groeide uit tot schlemiel door de allesbeslissende penalty te missen, waardoor de Franse grootmacht vroegtijdig is uitgeschakeld. Simons werd tien minuten voor tijd binnen de lijnen gebracht voor Colin Dagba en werd door zijn ploeggenoten naar voren geschoven bij de strafschoppenserie. Volgens trainer Mauricio Pochettino was het niet zijn keuze om Simons een strafschop te laten nemen.

Doordat de beslissing niet binnen negentig minuten viel, werden Nice en PSG veroordeeld tot het nemen van strafschoppen. Simons werd daarbij de zondebok, door de allesbeslissende penalty in de handen van doelman Marcin Bulka te schieten. Bij de eerste tien strafschoppen waren er twee missers, Amine Gouiri (OGC Nice) en Leandro Paredes (PSG). Vervolgens scoorde Nice nog twee penalty's en schoot Juan Bernat ook raak namens PSG. Simons slaagde er dus niet om om het net te vinden en greep daarmee een negatieve hoofdrol.

"We hebben voor de sessie de eerste vijf schutters aangewezen en we dachten dat we met die vijf konden winnen", verklaarde Pochettino na afloop bij Le Parisien. "Daarna werden de beslissingen op gevoel genomen door de spelers zelf. Xavi was niet mijn beslissing. Desondanks had de Argentijnse oefenmeester vertrouwen in een goede afloop. "Ik had absoluut vertrouwen in hem, net zoals in elke speler. Als hij in het team zit, heeft hij hetzelfde recht om een penalty te nemen dan alle anderen. Hij is natuurlijk net zo teleurgesteld als de rest, omdat we zijn uitgeschakeld.”

Simons werd door Pochettino tien minuten voor tijd binnen de lijnen gebracht. Bij Nice deed Justin Kluivert negentig minuten mee. In de blessuretijd van het duel werd de aanvaller naar de kant gehaald door trainer Christophe Galtier. Calvin Stengs en Pablo Rosario behoorden niet tot de wedstrijdselectie. Lionel Messi deed wel mee. De Argentijn liet de interlandperiode aan zich voorbijgaan nadat hij in december met een coronabesmetting terugkeerde na een vakantie in zijn vaderland. Argentinië heeft zich al geplaatst voor het WK in Qatar.