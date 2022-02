Van Bommel: ‘Niet zo lang geleden wilde iedereen hem nog in Oranje’

Mark van Bommel heeft er vertrouwen in dat de carrière van Mohamed Ihattaren bij Ajax weer tot bloei komt. De aanvallende middenvelder krijgt in Amsterdam, waar hij aansluit bij het beloftenteam, de kans om zich opnieuw te bewijzen. Van Bommel en Ihattaren konden het goed met elkaar vinden gedurende hun gezamenlijke tijd bij PSV. Even leek het duo bij VfL Wolfsburg herenigd te worden, maar die transfer kwam nooit van de grond.

Van Bommel en Ihattaren onderhielden een goede band bij PSV. Ook na het vertrek van de oefenmeester bleven de twee contact houden. "In regels kun je als trainer consequent zijn met spelers, maar niet in de omgang”, zegt Van Bommel in gesprek met De Telegraaf. "Er is niet één gebruiksaanwijzing voor spelers. Ik doe ook niet alles goed. Maar ik wil er wel voor zorgen dat mijn spelers weten dat ik weet wat zij voelen. Sommige jongens hebben meer aandacht nodig dan alleen die momenten op het trainingsveld en dan telt ook de manier waarop.”

Van Bommel heeft dan ook met verbazing gekeken naar alle berichten die de voorbije maanden over Ihattaren verschenen. De middenvelder verdween bij Sampdoria, keerde terug naar Nederland en gaf een spraakmakend dubbelinterview aan De Telegraaf. "Hij is negentien jaar, dan mag je hem toch niet afschrijven?”, vraagt Van Bommel zich hardop af. "Nog niet zo lang geleden wilde iedereen dat hij voor Oranje zou uitkomen. Op zijn zeventiende was hij de beste van het veld tegen Ajax, hij zou meegaan naar het EK. Iedereen praat over Ihattaren. Ik denk omdat iedereen beseft dat het hier om een uitzonderlijke speler gaat, die in een uitzonderlijke situatie is terechtgekomen.”

Ihattaren wordt nu door Ajax voor anderhalf jaar gehuurd van Juventus. Ook hebben de Amsterdammers een optie tot koop bedongen. "Dat Mo zelf aangaf graag bij Jong Ajax te willen beginnen, zegt ook iets over hem, hè? Wat hij de laatste anderhalf jaar heeft gedaan, is absoluut niet allemaal goed geweest en dat zal hij zelf heel goed beseffen. Mo hoeft niets speciaals te doen, maar moet dát doen wat bij het leven van een profvoetballer hoort. Dat hij dit kan, heeft hij bij mij laten zien, maar is daarna op de één of andere manier verloren gegaan. Topspelers houden dit meer dan tien jaar vol.”

Van Bommel heeft goede hoop dat Ihattaren opnieuw tot bloei komt bij Ajax. De middenvelder komt onder de vleugels van Johnny Heitinga, die Van Bommel goed kent. "Hij (Heitinga, red.) heeft zelf op topniveau gevoetbald en begrijpt de karakters en gevoelens van spelers. Dat Marc Overmars hem oppikt, vind ik te prijzen en getuigt van visie. Ik vind dit een heel slimme zet van hem. En ik ken Erik ten Hag niet persoonlijk, maar van hem hoor je dat hij goed met spelers kan omgaan. Het allerbelangrijkste is dat Mo weer aan trainen toekomt met een groep, fit wordt en wedstrijden gaat spelen. Want dat-ie kwaliteiten heeft, staat buiten kijf.”