Sparta wrijft in de handen na goede deal met Royal Antwerp

Dinsdag, 1 februari 2022 om 07:20 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:24

Sparta Rotterdam heeft op de slotdag van de transferwindow goede zaken gedaan. De club wist Emanuel Emegha te slijten aan Royal Antwerp FC, dat een aanzienlijk bedrag op tafel legde voor de aanvaller. Volgens technisch directeur Gerard Nijkamp hebben de Belgen 'meer dan anderhalf miljoen euro' betaald voor Emegha, die bij Sparta nog een contract had tot medio 2024.

“Het had niet onze voorkeur om tijdens de winterstop Emanuel Emegha te transfereren,” legt technisch directeur Nijkamp uit op de clubsite. “Het is echter een feit dat Emanuel Emegha wilde vertrekken bij Sparta en zich sportief dusdanig kan verbeteren bij de huidige nummer drie van België. De voorwaarden voor een transfer zijn door Antwerp geaccepteerd en daarom kunnen wij Emanuel niet tegenhouden om deze stap te maken. Uiteraard betreuren we zijn vroegtijdig vertrek, want ondanks dat hij nog geen vaste basisspeler was bij Sparta hadden we vertrouwen in zijn ontwikkeling.”

Op internet circuleerden al snel bedragen van anderhalf miljoen euro. Nijkamp bevestigde maandagavond bij ESPN dat het inderdaad een goede deal is geweest voor Sparta. "Uiteindelijk kwam er een dusdanig bedrag op tafel dat we hebben besloten om hem alsnog te laten gaan", aldus Nijkamp. "Dat bedrag ligt hoger dan anderhalf miljoen euro. Wij zijn tevreden met datgene wat Antwerp op tafel heeft gelegd. Daar komen nog bonussen bij en een doorverkooppercentage. Op dat gebied zijn wij zeer tevreden. Het had alleen niet onze voorkeur om hem deze winter al te verkopen."

Emegha doorliep de jeugdopleiding van Sparta, waar hij via het beloftenteam een plek in de hoofdmacht bemachtigde. In totaal kwam hij tot 35 wedstrijden in de Eredivisie, waarin hij 3 keer wist te scoren. Dit seizoen was Emegha niet altijd verzekerd van een basisplek onder Henk Fraser. Hij begon in negen van zijn negentien wedstrijden in de basis, tien keer werd hij als invaller binnen de lijnen gebracht. Ook maakte hij onderdeel uit van Nederland Onder 19. Emegha tekent bij Antwerp een contract voor vijfenhalf jaar tot medio 2026.