Kjell Scherpen haalt opgelucht adem met last minute vertrek bij Brighton

Dinsdag, 1 februari 2022 om 00:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:37

Kjell Scherpen heeft vlak voor het sluiten van de transfermarkt zijn zin gekregen. De 22-jarige doelman wordt door Brighton & Hove Albion de rest van het seizoen gestald bij KV Oostende, zo bevestigt de nummer dertien van de Belgische competitie. "Kjell is met zijn 2,04 meter letterlijk een grote belofte", zegt Gauthier Ganaye, de grote baas bij Oostende.

Met zijn tijdelijke vertrek naar België krijgt Scherpen de kans om speelminuten te maken en zich door te ontwikkelen, waar hij zelf op aandrong bij Brighton. "Kjell is een boom van een vent, impressionant als hij tussen de palen staat", zegt Ganaye. "Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij al behoorlijk wat ervaring opgedaan bij Ajax en in Engeland en hij is één van dé opkomende talenten in het Nederlandse voetbal. Het was één van onze prioriteiten om er een sterke extra doelman bij te halen en met Kjell zijn komst hebben we dat zeker en vast gedaan", zo besluit de executive president van Oostende in typisch Vlaams.

Scherpen wordt door Oostende bevrijd uit Engeland, waar de goalie afgelopen zomer werd binnengehaald. Ajax haalde liefst vijf miljoen euro op voor de Jong Oranje-international, die bij Brighton de concurrentiestrijd met Robert Sánchez niet wist te winnen. Scherpen maakte op 8 januari wel zijn debuut voor Brighton in de FA Cup-wedstrijd tegen West Bromwich Albion (1-2 zege), maar bij dat ene optreden in de hoofdmacht bleef het vooralsnog.