Carel Eiting ontsnapt uit België en maakt veelbelovende transfer

Maandag, 31 januari 2022 om 23:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:36

Carel Eiting en Racing Genk zijn definitief van elkaar verlost, zo meldt de Belgische club. De 23-jarige middenvelder werd afgelopen zomer voor een 'verwaarloosbare' som overgenomen van Ajax en kon zijn draai niet vinden. Eiting heeft zijn contract laten ontbinden en heeft direct getekend bij Huddersfield Town, dat zevende staat in de Championship en serieus strijdt om promotie: een plek in de top zes geeft toegang tot de play-offs daarvoor.

Voor Eiting is dat een veelbelovende transfer, want de middenvelder kende in het seizoen 2020/21 al een uitstekende periode bij Huddersfield. De club uit de Championship huurde Eiting toen van Ajax. In Engeland groeide de voormalig jeugdinternational snel uit tot een onbetwiste basisspeler. Met name in de eerste seizoenshelft was Eiting op schot en produceerde hij ook drie goals en drie assists. In de tweede seizoenshelft kreeg hij een zware knieblessure, die hem maandenlang aan de kant hield.

Voor Huddersfield was Eiting een transfervrij buitenkansje na zijn contractontbinding in België. Bij Genk begon Eiting dit seizoen als regelmatige basisspeler, maar John van den Brom was ontevreden over zijn prestaties en plaatste hem gaandeweg het seizoen steeds vaker op de bank. Ook onder diens opvolger Bernd Storck had Eiting naar zijn eigen zin te weinig perspectief en dus drong hij aan op een vertrek.