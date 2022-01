Xavi Simons is schlemiel bij bekerdeceptie PSG tegen uitblinkende Kluivert

Maandag, 31 januari 2022 om 23:28 • Tom Rofekamp • Laatste update: 23:52

OGC Nice heeft maandagavond knap de kwartfinale van de Coupe de France bereikt, ten koste van Paris Saint-Germain. In een weinig enerverend duel op het Parc des Princes stond het na negentig minuten 0-0, waarna bij de daaropvolgende strafschoppenserie de bezoekers aan het langste eind trokken: 5-6. Invaller Xavi Simons groeide uit tot schlemiel door de allesbeslissende te missen. Georginio Wijnaldum ontbrak vanwege een blessure in de wedstrijdselectie van PSG. Justin Kluivert begon aan het startsignaal bij de bezoekers, waar hij grote indruk maakte.

Met Kylian Mbappé op de bank en Neymar nog altijd herstellende van een zware enkelblessure, moesten de bevliegingen van PSG van Lionel Messi komen. Het waren echter Marco Verratti en Ander Herrera die de vijfduizend aanwezige bezoekers voor het eerst lieten opveren. Halverwege de eerste helft vond de Spanjaard zijn Italiaanse collega, die zijn inzet net naast het doel van Nice-sluitpost Marcin Bulka zag belanden. Het gevaar van de bezoekers kwam vooral onder leiding van dirigent Kluivert. De Nederlander verdiende een vrije trap en produceerde een gevaarlijke corner; beide wist spits Amine Gouiri echter niet te verzilveren.

Vlak voor rust was daar dan toch Messi. Verratti vond de Argentijn met een fraaie pass, maar zijn inzet was een prooi voor Bulka. Mauricio Pochettino vond het allesbehalve voldoende en greep in door direct na de pauze Leandro Paredes te brengen voor Herrera. Veel bracht dat echter niet: Nice kreeg namelijk al snel na de onderbreking een levensgrote kans op de openingstreffer. De ontkende Kluivert slalomde de hele helft van PSG over, maar schoot recht op Gianluigi Donnarumma.

Na 64 minuten was het dan tijd voor Mbappé. De spits. die in de twee voorgaande Coupe de France-duels al vijf doelpunten maakte, kreeg Nice echter ook niet klein. Met Simons inmiddels op het veld waren het zelfs de mannen van Christophe Galtier die nog een gooi deden naar de overwinning. Voormalig Eredivisie-speler Danilo voorkwam met belangrijk defensief werk (vooralsnog) erger. De beslissing viel dan ook niet meer na negentig minuten. Daarvoor was eerst een strafschoppenserie nodig, die direct na het laatste fluitsignaal plaatsvond. Simons was daarbij de zondebok, door de allesbeslissende penalty in de handen van Bulka te schieten.