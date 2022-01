Vertrek bij Ajax blijkt meesterzet: ‘Ik weet dat Ajax-voetbal mij niet past'

Maandag, 31 januari 2022 om 22:48 • Tom Rofekamp • Laatste update: 22:57

Sven Botman is tevreden over zijn beslissing van anderhalf jaar geleden om Ajax te verlaten. De 22-jarige stopper van Lille OSC wordt inmiddels door talloze Europese (sub)topclubs begeerd, maar maakte nooit zijn debuut in het eerste elftal van de Amsterdammers. Botman denkt dat zijn kwaliteiten meer tot zijn recht komen in het Franse voetbal, al is het allerminst zeker of de international van Jong Oranje daar aankomend seizoen nog te bewonderen zal zijn.

Na een succesvolle uitleenperiode bij sc Heerenveen maakte Botman in de zomer van 2020 voor acht miljoen euro de overstap naar Lille. In Amsterdam was het perspectief op speeltijd namelijk allesbehalve groot. "Het was duidelijk dat ik achter Daley Blind op de bank plaats moest nemen", vertelt Botman via een inbelverbinding met Rondo. "Toen stond Lisandro Martínez nog vooral op de middenveldpositie. Ik denk dat ik zelf ook wel realiseer dat het voetbal van Ajax niet helemaal bij mij paste. Natuurlijk ben ik een jongen van de club, maar ik realiseerde me op dat moment dat het voetbal in Frankrijk veel meer bij mij paste.'

Botman werd in zijn debuutjaar bij Lille direct landskampioen en miste slechts één van de 38 competitiewedstrijden. Dit jaar gaat het een stuk minder voor de wind bij les Gones: na 22 duels vindt het team van Jocelyn Gourvennec zich met een tiende plek in de middenmoot van de Ligue 1. Desondanks kan Botman rekenen op veelvuldige interesse, van onder meer Newcastle United en AC Milan. Die was deze transferperiode zeker 'concreet' te noemen, aldus de verdediger zelf. "Ik stond er zeker voor open om een mooie transfer te maken. Ik heb bij Lille ook aangegeven dat ik deze stap graag wilde maken. Ook weet ik zelf dat ik op dit moment wel in een goede positie zit."

Toch besloot de Nederlander het seizoen af te maken bij zijn huidige club. "Ik zit voorlopig goed, maar ik hoop aankomende zomer wel een mooie stap te maken." Of die stap naar Newcastle of Milan zal zijn, laat Botman nog in het midden. "Iedereen zal bij Newcastle zeggen dat het om het geld gaat. En ze hebben ook wel een dikke investeerder, maar het is wel een heel mooi project als je kijkt naar waar Manchester City en Paris Saint-Germain begonnen zijn. Daarnaast is Milan een prachtige club, dat weet iedereen. Ik denk dat ze de laatste jaren heel goed bezig zijn om echt weer mee te doen met de top van Europa. Dat is een hele mooie stap voor mij en we zullen zien van de zomer wat het zal worden." Wie komende zomer de strijd om Botman ook weet te winnen, zal wel diep in de buidel moeten tasten: het contract van de stopper in Frankrijk loopt nog tot medio 2025 door en Lille vraagt naar verluidt meer dan 50 miljoen euro.