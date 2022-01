Van Basten snoeihard over transfer Oranje-ganger: ‘Het is geen sukkel, maar...’

Maandag, 31 januari 2022 om 21:40 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:57

Marco van Basten zet zijn twijfels bij de winterse overstap van Wout Weghorst naar Burnley. De analist vindt het onbegrijpelijk dat de 29-jarige spits kiest voor een club die vecht om degradatie. In tegenstelling tot de rest van zijn tafelgenoten bij Rondo kan Van Basten weinig begrip opbrengen voor het feit dat het 'Weghorsts droom is' om in de Premier League te spelen. Ook is de drievoudig Ballon d'Or-winnaar allerminst overtuigd van de kwaliteiten van de boomlange aanvaller.

Maandagochtend werd bekend dat Weghorst voor naar verluidt vijftien miljoen euro de overstap maakt naar VfL Wolfsburg. "Het is echt een spits die past bij Burnley", stelt Youri Mulder, tafelgenoot van Van Basten. "Hij speelt op de Engelse manier." "Ik ben heel benieuwd of hij het goed gaat doen", brengt Van Basten direct in. Op de vraag waar die twijfel in zit, is de oud-aanvaller duidelijk. "Ik vind hem niet zo goed als speler gewoon. Ik vind hem niet fijn aan de bal. Het is wel een jongen die heel veel geeft, maar om nou te zeggen: Hij kan heel goed koppen, of heel goed schieten..."

"Hij kan wel heel goed koppen", oordeelt Mulder vervolgens. "Nee, dat vind ik niet", antwoordt Van Basten. Dat Weghorst precies één op twee liep in de Bundesliga (de spits maakte 59 doelpunten in 118 optredens) doet weinig aan zijn mening af. Van Basten doet er zelfs nog een schepje bovenop: "Het is geen sukkel, maar hij vindt het leuk om naar Burnley te gaan. Zij staan laatste in de Premier League." Mulder pareert: "Het is zijn droom om in de Premier League te voetballen." "Ja", zegt Van Basten. "Maar ze gaan degraderen. Zij staan laatste in de Premier League. Daar kun je toch niet blij mee zijn?"

Mulder trekt een parallel met Wolfsburg, dat volgens de analist eveneens grote kans maakt op degradatie (het team van Florian Kohfeldt staat momenteel vijftiende in de Bundesliga). "Dat valt nog maar te bezien", oordeelt Van Basten. Weghorst tekende voor drieënhalf jaar bij Burnley, dat hem als vervanger van de naar Newcastle United vertrokken Chris Wood binnenhaalde. De twaalfvoudig international van Oranje (twee goals) wordt teamgenoot van Erik Pieters, die al sinds 2019 voor the Clarets uitkomt.