Barcelona gaat Aubameyang onder verrassende voorwaarden aantrekken

Maandag, 31 januari 2022 om 20:35 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:12

Barcelona heeft een akkoord bereikt met Pierre-Emerick Aubameyang, zo verzekeren diverse toonaangevende media. Aanvankelijk werd gesproken over een huurdeal, maar Barça gaat de 32-jarige spits verrassend transfervrij overnemen van Arsenal. De Londenaren zijn niet betrokken bij de onderhandelingen, omdat Aubameyang toestemming heeft om te vertrekken.

Het is onduidelijk hoe Barcelona ervoor wil zorgen dat het salaris van Aubameyang in de salarislimiet past, zodat de Frans-Gabonees ingeschreven kan worden in LaLiga. Mogelijk duidt het akkoord tussen Barça en Arsenal erop dat Ousmane Dembélé maandagavond laat alsnog zal vertrekken. Volgens Sky Sports probeert Chelsea om de bijna transfervrije Fransman in te lijven. Dat zou logischerwijs ruimte creëren in het salarisbudget van Barcelona.

Spaanse media meldden maandagochtend dat Barça momenteel nog slechts twee miljoen euro aan salarisbudget over heeft. De gesprekken tussen Arsenal en Barcelona draaiden om het percentage van het salaris van Aubameyang dat Barça zou betalen, want aanvankelijk werd gesproken over een huurdeal. Nu blijkt dus dat er sprake is van een transfervrije overgang. Aubameyang doet zelf water bij de wijn door een deel van zijn weeksalaris van 420.000 euro in te leveren, zo werd eerder al door diverse media gemeld.

Aubameyang werd op 6 december bij Arsenal opnieuw disciplinair gestraft door Mikel Arteta en zat sindsdien niet meer bij de wedstrijdselectie van the Gunners. De aanvaller, met zijn salaris van 21 miljoen euro de bestbetaalde speler van de club, mocht dan ook uitkijken naar een nieuwe werkgever. Al-Hilal en Al-Nassr waren serieus in de markt en wilden Aubameyang huren met een optie tot koop, maar de 72-voudig international is vastberaden om zich nog één keer op het allerhoogste niveau te bewijzen. De Saudi-Arabische voorstellen werden dan ook van tafel geveegd.