Samuel Armenteros maakt na vijf jaar verrassende comeback in Eredivisie

Maandag, 31 januari 2022 om 19:39 • Jeroen van Poppel

Samuel Armenteros tekent voor de derde keer bij Heracles Almelo, zo meldt de Eredivisionist op deadline day. De 31-jarige Zweed keert daarmee wederom terug op het voor hem zo succesvolle oude nest. De aanvaller zat al een half jaar zonder contract en zet zijn handtekening onder een contract tot het einde van dit seizoen met een optie aan beide kanten om hier nog een seizoen aan vast te plakken.

Armenteros beleefde de laatste jaren weinig succesvolle avonturen bij twee Italiaanse clubs en was het laatst actief voor Fujairah uit de Verenigde Arabische Emiraten. "Ik wil graag alle fans van Heracles Almelo laten weten dat ik weer thuis kom", laat Armenteros weten in het persbericht van Heracles. "Ik heb er superveel zin in om weer te kunnen en mogen voetballen. Ik kan niet wachten om voor een vol Erve Asito te spelen. Tot snel!"

Tim Gillissen legt uit wat het plan is met Armenteros. "We hebben regelmatig contact met oud-spelers van de club, zo ook met Samuel", aldus de technisch directeur. "Hij heeft het afgelopen half jaar niet gespeeld, maar wil graag weer voetballen. Hij kent de club goed en wij weten wat hij in zijn mars heeft. Hij gaat samen met de staf aan de slag om zo snel mogelijk wedstrijdfit te worden."

Voor Heracles is de terugkeer van Armenteros hoopvol, omdat de Zweed een enorme staat van dienst heeft voor de club. De aanvaller brak in 2009 door in het profvoetbal bij Heracles Almelo In zijn eerste periode bij Heracles Almelo, die liep tot januari 2013, kwam Armenteros tot 32 doelpunten en 21 assists in 109 wedstrijden voor de Almelose club. Daarmee verdiende de spits een transfer naar Anderlecht.

Bij Anderlecht kwam Armenteros niet uit de verf en na tussenstappen bij Feyenoord (huur), Willem II (huur) en FK Qarabag kwam hij in 2016 voor één seizoen terug bij Heracles. Dat bleek opnieuw een schot in de roos: in het seizoen 2016/2017 scoorde hij in 21 keer in 32 officiële duels. Benevento Calcio, destijds uitkomend in de Serie A, toonde interesse in Armenteros en nam hem definitief over, naar verluidt voor twee miljoen euro. Vervolgens voegde hij nog Portland Timbers (huur), FC Crotone (huur) en Fujairah SC toe aan zijn cv.