Engelse grootmacht meldt zich op allerlaatste moment voor Dembélé

Maandag, 31 januari 2022 om 19:36 • Tom Rofekamp • Laatste update: 19:47

Chelsea wil Ousmane Dembélé op het allerlaatste moment van Barcelona proberen over te nemen, zo meldt Sky Sports. De Engelse topclub, die ook in een eerder stadium al geïnteresseerd was in de 24-jarige rechtsbuiten, wakkerde naar verluidt de interesse opnieuw aan na het afketsen van een transfer naar Paris Saint-Germain. Het grootste obstakel in de onderhandelingen voor Chelsea is vooralsnog het gigantische salaris van Dembélé.

Le Parisien meldde eerder maandag al dat Barcelona en PSG niet tot een overeenkomst waren gekomen. De Catalanen wilden een bedrag van twintig miljoen euro tegemoet zien om mee te werken aan een vertrek van Dembélé, maar PSG kon vanwege de Financial Fair Play-regels alleen een ruildeal aanbieden. De namen van Ángel di María, Juan Bernat en Mauro Icardi werden daarbij allen naar voren geschoven.

Chelsea besloot zich daarop in de strijd om de veelbesproken vleugelspeler te mengen. Bronnen vertellen Sky Sports dat de huidige nummer drie van de Premier League de komst van Dembélé niet onmogelijk acht, maar 'dat de tijd wel begint te dringen'. Als Chelsea er niet op tijd uitkomt met Barcelona en de aanvaller zelf, hoopt de club hem een voorcontract te laten tekenen, dat komende zomer ingaat. Dembélé loopt eind juni uit zijn contract in Catalonië.

Eerder deze maand barstte de bom tussen Dembélé en Barcelona. Directeur Mateu Alemany liet namens Barcelona weten dat de Fransman deze maand nog moet vertrekken, aangezien hij voorlopig niet van plan is om zijn aflopende contract te verlengen. Dembélé sloeg via een statement op Instagram terug, door te stellen dat er nog altijd onderhandeld wordt en dat het wat hem betreft niet de bedoeling is om een winterse transfer te maken. In de afgelopen twee officiële wedstrijden zat Dembélé niet bij de selectie. Barcelona huurt Adama Traoré de rest van het seizoen van Wolverhampton Wanderers en heeft daarmee al een potentiële vervanger in huis. Ook probeert los Azulgrana nog altijd om Pierre-Emerick Aubameyang tijdelijk van Arsenal te lenen, al lijkt dat vrijwel onmogelijk zonder een vertrek van Dembélé.