Newcastle presenteert zesde aanwinst en vult probleempositie in

Maandag, 31 januari 2022 om 19:26 • Jeroen van Poppel

Newcastle United heeft zich voor een half jaar verzekerd van de diensten van Matt Targett. De 26-jarige linksback komt op huurbasis over van Aston Villa, waar hij na de komst van Lucas Digne overbodig was geworden. Voor Newcastle is Targett de zesde winterse versterking: Kieran Trippier, Chris Wood en Bruno Guimarães zijn al gepresenteerd en volgens goedgeïnformeerde media zijn ook de transfers van Hugo Ekitike (Stade Reims) en Dan Burn (Brighton & Hove Albion) al beklonken.

De linksbackpositie was een vacante plek waar Newcastle hoe dan ook een versterking voor wilde aantrekken. Geprobeerd werd onder meer om Mitchel Bakker los te weken bij Bayer Leverkusen, maar Newcastle is uiteindelijk dus uitgekomen bij Targett. De linkervleugelverdediger was het afgelopen tweeënhalve seizoen basisspeler bij Aston Villa, maar verdween in januari plots naar de bank toen Digne werd getrokken.

Targett vindt dus een uitweg door tijdelijk naar het St. James Park te verkassen. "Ik ben verheugd om hier te zijn", zegt de Engelsman, die ook Schotse roots heeft. "Ik kan niet wachten om aan de slag te gaan en alle fans te ontmoeten. Hopelijk kunnen we er een succesvol einde van het seizoen van maken." Newcastle staat op dit moment vijftiende in de Premier League en moet minimaal een plek stijgen om zich te handhaven.

Eddie Howe is in zijn nopjes met de komst van Targett. "We zijn deze transferperiode ingegaan met een plan om ons te versterken op specifieke plekken van het team en Matt zal een fantastische optie voor ons aan de linkerkant zijn", aldus de manager van Newcastle, die op die positie ook Jamal Lewis en Paul Dummett ter beschikking heeft. "Matt heeft belangrijke Premier League-ervaring en -knowhow op dit niveau, dus ik ben erg blij dat we hem aan de selectie hebben kunnen toevoegen."