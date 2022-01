Deal Barcelona voor Aubameyang ketst af na gesteggel over salaris

Maandag, 31 januari 2022 om 17:11 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:57

Een mogelijk huurtransfer van Pierre-Emerick Aubameyang naar Barcelona is stukgelopen op het salaris van de spits van Arsenal, zo weet The Athletic. De Spaanse journalist Gerard Romero voegt daaraan toe dat directieleden van de Catalanen zich niet langer focussen op de spits van Arsenal. Aubameyang is maandagmiddag in Barcelona gearriveerd, maar Barcelona lijkt er in de laatste uren van de transferwindow niet in te slagen om spelers te lozen om de komst van de aanvaller mogelijk te maken.

De Spaanse journalist Romero en Fabrizio Romano deelden maandag via Twitter beelden van Aubameyang in Barcelona. De Gabonese spits heeft maandag op vliegveld Josep Tarradellas Barcelona-El Prat voet op Spaanse bodem gezet, maar een huurtransfer van Arsenal naar Barça lijkt alsnog afgeketst. Sky Sports meldt dat Arsenal verrast is dat de spits al in Barcelona gearriveerd is voordat er een deal is gesloten. The Gunners zijn weliswaar bereid hem zonder huursom naar Barcelona te laten gaan en Aubameyang heeft er geen problemen mee om een groot deel van zijn weeksalaris van 420.000 euro in te leveren, maar dat is vooralsnog niet voldoende gebleken om hem in te schrijven voor LaLiga.

De mogelijkheden van de Catalanen zijn als bekend gelimiteerd door de salarislimiet die door LaLiga is opgelegd. Spaanse media meldden maandagochtend dat Barcelona momenteel nog slechts twee miljoen euro aan salarisbudget over heeft. De gesprekken tussen Arsenal en Barcelona draaiden om het percentage van het salaris van Aubameyang dat Barça zou betalen. Aubameyang wilde dus water bij de wijn doen, maar dit is niet voldoende gebleken. Om meer salarisbudget vrij te krijgen, moet Barcelona in de laatste uren van de winterse transferwindow nog spelers lozen. Een mogelijke deal met Paris Saint-Germain over Ousmane Dembélé ketste maandagmiddag af.

Aubameyang werd op 6 december bij Arsenal opnieuw disciplinair gestraft door Mikel Arteta en zat sindsdien niet meer bij de wedstrijdselectie van the Gunners. De aanvaller, die met een salaris van meer dan twintig miljoen euro de bestbetaalde speler van de club is, mag dan ook uitkijken naar een nieuwe werkgever. Al-Hilal en Al-Nassr waren serieus in de markt en wilden Aubameyang huren met een optie tot koop, maar de 72-voudig international is vastberaden om zich nog één keer op het allerhoogste niveau te bewijzen. De Saudi-Arabische voorstellen werden dan ook van tafel geveegd.