Barcelona ziet af van mogelijke ruildeal met PSG voor Dembélé

Maandag, 31 januari 2022 om 16:21 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:57

Ousmane Dembélé gaat in deze winterse transferwindow niet naar Paris Saint-Germain verkassen, zo meldt Le Parisien. Sky Sports voegt toe dat PSG Barcelona alleen een ruildeal kan aanbieden, vanwege de Financial Fair Play-regels. Barcelona wil echter een bedrag van twintig miljoen euro tegemoet zien om mee te werken aan het vertrek van Dembélé.

Zondagavond werd door Foot Mercato gemeld dat ??Dembélé een persoonlijk akkoord bereikt zou hebben met Paris Saint-Germain. Le Parisien weet echter te melden dat de aanvaller van Barcelona op deadline day geen overstap naar de Parijzenaren zal maken. De namen van Ángel di María, Juan Bernat en Mauro Icardi werden allemaal naar voren geschoven bij een mogelijke ruildeal, maar Barça wil nog iets verdienen aan de Fransman, aangezien hij bij de Catalanen over een aflopend contract beschikt.

Ook Fabrizio Romano bevestigt dat PSG en Barcelona zondag contact gehad hebben over een ruildeal. De transfermarktexpert schrijft dat de clubs met elkaar in contact bleven staan, maar een akkoord op deadline day ‘ingewikkeld lijkt te zijn'. De journalist voegt eraan toe dat Manchester United, dat zondag door ABC in verband werd gebracht met Dembélé, geen interesse heeft, terwijl de aanvaller van Barcelona zelf geen trek heeft om de omgekeerde weg te bewandelen van Pierre-Emerick Aubameyang, die al persoonlijk rond is met Barcelona.

Eerder deze maand barstte de bom tussen Dembélé en Barcelona. Directeur Mateu Alemany liet namens Barcelona weten dat de Fransman deze maand nog moet vertrekken, aangezien hij voorlopig niet van plan is om zijn aflopende contract te verlengen. Dembélé sloeg via een statement op Instagram terug, door te stellen dat er nog altijd onderhandeld wordt en dat het wat hem betreft niet de bedoeling is om een winterse transfer te maken. In de afgelopen twee officiële wedstrijden zat Dembélé niet bij de selectie. Barcelona huurt Adama Traoré de rest van het seizoen van Wolverhampton Wanderers en heeft dus al een potentiële vervanger in huis.