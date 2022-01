Deadline Day: Liverpool verhuurt PSV-doelwit, Van Drongelen maakt transfer

Maandag, 31 januari 2022 om 17:45 • Laatste update: 17:45

De laatste dag van de winterse transferwindow is aangebroken. Traditiegetrouw gebruiken clubs de laatste uren van Deadline Day nog om de selectie tussentijds te versterken. Voetbalzone zet hieronder de wat minder grote transfers in binnen- én buitenland op een rijtje.

Willem II neemt per direct afscheid van Robbin Ruiter

De wegen van Willem II en Robbin Ruiter scheiden per direct. De 34-jarige doelman werd anderhalf jaar geleden overgenomen van PSV en begon aanvankelijk als eerste keeper in Tilburg, maar verdween halverwege vorig seizoen door een blessure uit de basiself. Ook dit seizoen kampte Ruiter met een blessure, waardoor zijn totaal aantal wedstrijden voor Willem II blijft steken op veertien. Willem II en Ruiter hebben in onderling overleg besloten om zijn doorlopende verbintenis te ontbinden. De Tilburgers hebben met Timon Wellenreuther, Jorn Brondeel en Connor van den Berg nog drie keepers.

Liverpool verhuurt PSV-doelwit Nathaniel Phillips

Nathaniel Phillips was eerder deze maand nog in beeld bij PSV, maar de vraagprijs van twaalf miljoen euro bleek te gortig. Liverpool stalt de 24-jarige centrumverdediger nu tot het einde van het seizoen bij Bournemouth. De huidige nummer drie van de Championship heeft geen optie tot koop bedongen in de huurovereenkomst met Liverpool.

Rick van Drongelen aan de slag bij KV Mechelen

Union Berlin stalt Rick van Drongelen tot het einde van het seizoen bij KV Mechelen. De 23-jarige verdediger staat sinds afgelopen zomer onder contract bij Union Berlin, maar kwam het afgelopen halfjaar in Berglijn weinig aan spelen toe. "KV Mechelen staat ook in Nederland gekend om de mooie, familiale uitstraling. De club toont dat ze stabiel is na een moeilijke periode. Aan hun ambitieuze opmars werk ik graag mee", zegt Drongelen op de website van zijn nieuwe club. De huidige nummer zeven van de Jupiler Pro League is de derde club in zijn loopbaan, na Sparta Rotterdam, Hamburger SV en Union Berlin.

???????????????? ?? Rick van Drongelen komt onze verdediging versterken op huurbasis. Meer info ??#nomatterwhat — KV Mechelen (@kvmechelen) January 31, 2022

MVV Maastricht sluit huurdeal met Fortuna Sittard

Ruben van Kouwen wordt door MVV Maastricht tot het einde van het seizoen gehuurd van provinciegenoot Fortuna Sittard. De twintigjarige doelman zakte door de komst van Michael Verrips in de pikorde bij Fortuna. Bij MVV gaat Van Kouwen concurreren met Romain Matthys, Arian Kastrati en Joshua Wehking.

Rodney Kongolo verruilt sc Heerenveen voor Italiaanse Serie B

Rodney Kongolo laat sc Heerenveen na drieënhalf jaar achter zich. De 24-jarige middenvelder maakt de overstap naar Cosenza, dat uitkomt in de Italiaanse Serie B. “We bedanken Rodney voor zijn inzet voor sc Heerenveen. Het is een speler met veel werklust en toewijding richting zijn team. We hopen dat hij een mooi avontuur in Italië tegemoet gaat”, zegt technisch manager Ferry de Haan namens Heerenveen. Kongolo werd in 2018 door de Friezen overgenomen van Manchester City en speelde totaal 86 wedstrijden in het blauw-wit.

Anas Ouahim tekent bij Heracles Almelo

Heracles Almelo heeft met Anas Ouahim een nieuwe aanvallende middenvelder binnengehaald. De voormalig jeugdinternational van Marokko wordt overgenomen van SV Sandhausen en heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2024 in Almelo. “Met name in zijn tijd bij VfL Osnabrück heeft onze scouting Anas intensief gevolgd en is hij vaak positief opgevallen. Daarna heeft hij nog de stap gemaakt naar de 2. Bundesliga. Hij kwam nu vrij en gezien de ontwikkelingen aan onze kant was dit het moment om hem aan te trekken”, aldus technisch directeur Tim Gilissen over de 24-jarige Ouahim, die eerder voor FC Köln, VfL Osnabrück, en 1.FC Kaiserslautern speelde.

ADO Den Haag pikt nieuwe doelman op bij Heracles Almelo

Alessandro Damen wordt door ADO Den Haag tot het einde van het seizoen gehuurd van Heracles Almelo. Door blessures van Luuk Koopmans en Youri Schoonderwaldt was de club uit de Hofstad op zoek naar een nieuwe doelman. “We weten dat het in deze periode niet makkelijk is om een keeper aan te trekken met een dergelijk profiel. Ik heb Damen regelmatig aan het werk gezien in zijn periode bij Excelsior en ik denk dat hij met zijn persoonlijkheid en uitstraling uitstekend bij deze groep zal passen”, zegt trainer Ruud Brood over de doelman die eerder onder contract stond bij Excelsior.

?? ???????????? ???????????????????? ??????????! ?? New keeper in town ?? — ADO Den Haag (@ADODenHaag) January 31, 2022

FC Dordrecht haalt Turks jeugdinternational Sefik Abali

Sefik Abali heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor tweeënhalf jaar bij FC Dordrecht. De Schapekoppen nemen de negentienjarige verdediger - jeugdinternational voor Turkije - over van Göztepe. “Sefik is een jonge talentvolle speler. Hij krijgt bij ons de tijd om te integreren en zich verder te ontwikkelen”, aldus technisch directeur Leon Vlemmings over Abali, die afgelopen zomer door Göztepe werd overgenomen van Wacker Innsbruck en in de eerste seizoenshelft verhuurd werd aan SKU Amstetten.

Uros Spajic komt, Nicolai Jörgensen gaat bij Kasimpasa

Uros Spajic vervolgt zijn carrière bij Kasimpasa. De Servische verdediger, vorig seizoen actief bij Feyenoord, wordt door de Turkse club transfervrij overgenomen van FK Krasnodar. Spajic treft niet voormalig ploeggenoot Nicolai Jörgensen, daar Kasimpasa bekendmaakt dat de Deense spits na een halfjaar al is vertrokken. Zijn nieuwe club lijkt FC Kopenhagen te gaan worden, al is daar nu officieel nog niets over bekend.

Yacine Bourhane verlaat Go Ahead Eagles voor Deens avontuur

De wegen van Yacine Bourhane en Go Ahead Eagles scheiden al na een halfjaar. De 23-jarige middenvelder, international voor De Comoren, maakt de overstap naar het Deense Esbjerg. Bourhane kwam sinds hij werd overgenomen van Chamois Niort tot zes wedstrijden voor Go Ahead Eagles.

Roda JC Kerkrade sluit huurdeal met FC Utrecht

Davy van den Berg maakt het seizoen af bij Roda JC Kerkrade. De 21-jarige middenvelder werd in de zomer van 2019 door FC Utrecht overgenomen van PSV en speelde tot dusver veertig wedstrijden namens Jong FC Utrecht in de Keuken Kampioen Divisie. “Ik wil in een eerste elftal minuten maken. Ik kreeg direct een goede klik met de trainer (Jurgen Streppel, red.). Het draait op het moment aardig bij Roda JC en ik denk dat ik hier wel iets kan toevoegen”, zegt Van den Berg, die in Utrecht nog een contract tot medio 2023 heeft.

FC Den Bosch doet zaken met Arsenal

Nikolaj Möller is de nieuwe spits van FC Den Bosch. De negentienjarige Zweedse spits wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Arsenal, nadat hij in de eerste seizoenshelft voor Viktoria Köln in de 3.Liga speelde. “Nikolaj is een talentvolle spits die ons als elftal verder kan helpen. Met zijn lengte en fysiek is hij een echte aanwinst voor FC Den Bosch”, laat technisch manager Jan Gösgens weten. Möller speelde eerder in de jeugdopleiding van Malmö FF en Bologna.

?????????????? ????¨???????? ???????? ???? ?????? ?????????? FC Den Bosch heeft zich per direct versterkt met Nikolaj Möller. De 19-jarige spits wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Arsenal. Välkommen, Nikolaj!#HeyaDenBosch #metheelmijnhart — FC Den Bosch (@mijnfcdenbosch) January 31, 2022

FC Utrecht huurt Ests jeugdinternational Rocco Robert Shein

FC Utrecht heeft de beloftenselectie versterkt met Rocco Robert Shein. De achttienjarige middenvelder wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van FC Flora Tallinn. FC Utrecht heeft in de huurovereenkomst een optie tot koop opgenomen en wanneer die wordt gelicht, tekent Shein komende zomer een contract tot medio 2025. De jeugdinternational van Estland werd opgeleid door Flora en speelde twintig wedstrijden in de hoofdmacht van Estse topclub, waaronder in de voorronde van de Europa League en het hoofdtoernooi van de Conference League.

“Rocco is een getalenteerde middenvelder die beschikt over veel loopvermogen, een goede techniek en sterke passing”, zegt technisch directeur Jordy Zuidam namens FC Utrecht. “In Estland heeft hij al ervaring opgedaan in het eerste team van FC Flora en heeft, ondanks zijn jonge leeftijd, al minuten gemaakt in Europese wedstrijden. We zijn blij dat we hem voor de rest van dit seizoen aan de beloftenselectie kunnen toevoegen, en het feit dat we een optie tot koop in combinatie met een driejarig contract in deze overeenkomst hebben opgenomen onderstreept dat we geloof hebben in zijn kwaliteiten en potentieel.”

Mark Spenkelink keert na Georgisch avontuur terug naar Nederland

RKC Waalwijk heeft Mark Spenkelink opgepikt. De 25-jarige doelman was transfervrij nadat hij het Georgische Lokomotive Tbilisi achter zich had gelaten en heeft zich nu tot het einde van het seizoen aan RKC verbonden. “Met Joel Pereira op de weg terug van zijn blessure en het vertrek van Jens Teunckens waren we genoodzaakt om een extra keeper aan te trekken. Deze hebben we in Mark gevonden”, aldus algemeen directeur Frank van Mosselveld.