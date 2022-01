Fiorentina zet definitief streep door droomtransfer van Sofyan Amrabat

Maandag, 31 januari 2022 om 15:35 • Chris Meijer • Laatste update: 15:37

Sofyan Amrabat maakt definitief niet de overstap naar Tottenham Hotspur. Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldt dat Fiorentina een streep heeft gezet door een eventuele transfer in de laatste uren van de winterse transferwindow. De reden daarvoor is de naderende transfer van Erick Pulgar naar Galatasaray.

Door het vertrek van Pulgar denkt Fiorentina Amrabat nodig te hebben in de tweede seizoenshelft. De 28-jarige defensieve middenvelder maakt bij Fiorentina weinig aanspraak op speelminuten en mag daarom vertrekken. Olympique Marseille hengelde eveneens naar zijn komst, maar Galatasaray lijkt aan het langste eind te trekken. Pulgar kwam in de zomer van 2019 voor 12,3 miljoen euro over van Bologna en speelde in totaal 82 officiële wedstrijden voor Fiorentina.

Door diens vertrek gaat Fiorentina niet meewerken aan een transfer van Amrabat naar Tottenham. De 25-jarige middenvelder was bij the Spurs in beeld als mogelijke opvolger voor Tanguy Ndombélé, die met een optie tot koop ter waarde van 65 miljoen euro tot het einde van het seizoen verhuurd wordt aan Olympique Lyon. Tottenham lijkt met Rodrigo Bentancur al een middenvelder van Juventus te gaan overnemen, maar Amrabat was dus nog altijd in beeld.

Tottenham wilde Amrabat huren met een optie tot koop ter waarde van zestien miljoen euro, maar moest wel wachten op het vertrek van Ndombélé of Dele Alli. Dat heeft klaarblijkelijk te lang geduurd, want Fiorentina weigert nu mee te werken aan een transfer van Amrabat. Enigszins opvallend, daar Amrabat het in de eerste seizoenshelft over het algemeen moest stellen met een reserverol.

Vorig seizoen speelde de in de zomer van 2020 voor twintig miljoen euro van Hellas Verona overgenomen Amrabat nog 33 wedstrijden, maar sinds de komst van trainer Vincenzo Italiano moet hij het over het algemeen stellen met een reserverol. De voormalig speler van onder meer FC Utrecht, Feyenoord en Club Brugge kwam in deze voetbaljaargang vooralsnog tot 290 speelminuten verspreid over 12 wedstrijden, waarin hij pas 2 keer basisspeler was. Zijn contract bij Fiorentina loopt nog door tot de zomer van 2024.