Manchester City telt 18,5 miljoen euro neer voor Julian Álvarez

Maandag, 31 januari 2022

Manchester City heeft de komst van Julian Álvarez wereldkundig gemaakt. De 21-jarige spits wordt door the Citizens overgenomen van River Plate en zet zijn handtekening onder een contract voor vijfenhalf jaar, waardoor hij tot medio 2027 aan de regerend kampioen van Engeland verbonden is. Álvarez arriveert pas komende zomer bij Manchester City, daar hij het komende halfjaar nog op huurbasis voor River Plate zal spelen.

Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano ziet River Plate een bedrag van zeventien miljoen euro tegemoet voor Álvarez, al kan die transfersom nog met anderhalf miljoen euro oplopen door bonussen. “Julian is een speler die we al een tijdje in de gaten houden. Hij is in staat om op verschillende posities in de voorhoede te spelen en we geloven dat hij een van de meeste jonge aanvallers van Zuid-Amerika is”, laat director of football Txiki Begiristain namens Manchester City weten.

“Ik ben heel blij dat we hem naar Manchester City kunnen halen. Ik geloof dat we hem kunnen helpen om zijn potentie te benutten”, aldus Begiristain. Manchester City lag al enige tijd op poleposition voor het binnenhalen van Álvarez. The Citizens hadden recentelijk twee ontmoetingen met de entourage van de centrumspits, die graag voor manager Josep Guardiola wil spelen.

Álvarez werd eind december verkozen tot beste speler van Zuid-Amerika in de Uruguayaanse editie van El País. De Argentijnse spits beleefde in 2021 zijn grote doorbraak bij River, dat mede dankzij zijn 18 doelpunten en 6 assists in 21 duels het landskampioenschap binnenhaalde. In december scoorde Álvarez ook nog twee keer in de finale van de Trofeo de Campeones tegen Colon Santa (0-4 winst). Sindsdien ligt het Zuid-Amerikaanse voetbal stil.

De aanvaller was in zijn jeugd al eens op proef bij Real Madrid, maar bleef River Plate trouw en debuteerde in 2018 voor die club. Pas sinds 2021 scoort hij zoals vermeld aan de lopende band. In totaal staat hij op 96 optredens voor zijn jeugdliefde, waarin hij 36 goals en 25 assists produceerde. Ook speelde hij inmiddels vijf interlands voor Argentinië, waaronder twee tijdens de gewonnen Copa América afgelopen zomer. Manchester City moet zijn komst overigens nog wel officieel bevestigen.