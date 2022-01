Heerenveen haalt voor fors bedrag ‘ruwe diamant’ binnen: ‘Heel blij en trots’

Maandag, 31 januari 2022 om 14:45 • Chris Meijer • Laatste update: 15:13

Amin Sarr verruilt Malmö FF voor sc Heerenveen. De Friezen communiceren via de officiële kanalen dat de twintigjarige aanvaller zijn handtekening zet onder een contract tot medio 2025 en met nummer 9 op de rug gaat spelen. Volgens verschillende media maakt Heerenveen 2,3 miljoen euro over naar de kampioen van Zweden.

“We zijn heel blij en trots dat we Amin hebben weten vast te leggen”, zegt technisch manager Ferry de Haan namens Heerenveen. “Hij is een jonge, snelle en fysiek sterke aanvaller met dreiging en een goed schot. Hij past in ons beleid en voldoet aan onze visie voor de toekomst. Amin is een ruwe diamant, die met een persoonlijk plan bij ons de volgende stappen kan zetten in z’n carrière."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Sarr moet de directe opvolger worden van Henk Veerman, die op eigen verzoek mocht vertrekken naar FC Utrecht. Sarr is Zweeds jeugdinternational en maakte in de zomer van 2020 zijn debuut voor Malmö. De centrumspits van 1,88 meter beleefde afgelopen kalenderjaar zijn grote doorbraak bij Mjällby, een kleinere Zweedse club die Sarr huurde en waarvoor hij 8 keer scoorde in 19 competitiewedstrijden. Dit kalenderjaar is de aanvaller weer aangesloten bij Malmö.

Heerenveen haalde in januari ook al Sydney van Hooijdonk binnen voor de spitspositie. De 21-jarige spits wordt gehuurd van Bologna en moet dus waarschijnlijk de concurrentie aan met Sarr. Heerenveen versterkte zich eerder op de dag al met Thom Haye. De middenvelder wordt naar verluidt voor 750.000 euro overgenomen van NAC Breda.