Fortuna Sittard haalt twintigvoudig international met ervaring in LaLiga

Maandag, 31 januari 2022 om 14:11 • Chris Meijer • Laatste update: 14:49

Fortuna Sittard heeft zich versterkt met Dimitrios Siovas. De Limburgers maken via de officiële kanalen bekend dat de 33-jarige centrumverdediger zijn handtekening heeft gezet onder een verbintenis tot het einde van het seizoen. De twintigvoudig international van Griekenland was transfervrij sinds afgelopen zomer, nadat hij het Spaanse SD Huesca achter zich had gelaten.

“Dimitrios is een linksbenige centrale verdediger, die wilden we graag toevoegen aan de selectie”, zegt technisch manager Sjoerd Ars namens Fortuna. “Hij past exact in het geschetste profiel: speelstijl, leiderschap, ervaring. Dimitrios heeft bewezen een stabiele factor in de defensie te zijn. Daarnaast brengt hij een schat aan ervaring met zich mee, met ruim 250 wedstrijden op het hoogste niveau. Waarvan vorig seizoen nog 36 in La Liga. Hij had meerdere mogelijkheden maar met behulp van Samaris hebben we hem toch kunnen overtuigen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Siovas kent Andreas Samaris van hun gezamenlijke tijd bij Panionios, Olympiacos en de Griekse nationale ploeg. De verdediger droeg tussen 2012 en 2017 het shirt van de Griekse topclub, alvorens hij de overstap naar Spanje maakte. Namens Leganés en Huesca speelde Siovas totaal 134 wedstrijden in LaLiga. Het afgelopen halfjaar was Siovas clubloos, nadat zijn contract bij Huesca ontbonden werd. Maandagochtend verscheen er nog een ander nieuw gezicht op het trainingscomplex van Fortuna. Paul Gladon traint de komende periode met de Limburgers mee. De 29-jarige spits zit zonder club sinds hij afgelopen zomer bij FC Emmen vertrok.