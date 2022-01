Aubameyang is in Barcelona gearriveerd en moet nu geduld betrachten

Maandag, 31 januari 2022 om 13:17 • Chris Meijer • Laatste update: 13:20

Pierre-Emerick Aubameyang is maandagmiddag in Barcelona gearriveerd. Arsenal, Barcelona én de 32-jarige spits hebben volgens verschillende internationale media - onder wie transfermarktexpert Fabrizio Romano - een volledig akkoord over een huurtransfer. Barcelona moet in de laatste uren van de transferwindow echter nog spelers lozen om Aubameyang binnen te kunnen halen, al stelt Marca dat er reeds een formule is gevonden om Aubameyang hoe dan ook vast te leggen.

De Spaanse journalist Gerard Romero en Romano delen via Twitter beelden van Aubameyang in Barcelona. De Gabonese spits heeft maandag op vliegveld Josep Tarradellas Barcelona-El Prat voet op Spaanse bodem gezet, maar dat wil nog niet zeggen dat zijn overgang naar Barcelona reeds in kannen en kruiken is. Arsenal is weliswaar bereid hem zonder huursom naar Barcelona te laten gaan en Aubameyang heeft er geen problemen mee om een groot deel van zijn weeksalaris van 420.000 euro in te leveren, maar dat lijkt nog niet voldoende om hem in te schrijven voor LaLiga.

Romano benadrukt dat een overgang van Aubameyang naar Barcelona nog altijd afhangt van uitgaande transfers. Ousmane Dembélé is op dit moment de voornaamste kandidaat om ruimte te maken bij Barcelona. De Franse aanvaller is in het bezit van een aflopend contract en wordt daardoor momenteel richting de uitgang van het Camp Nou gedreven. Paris Saint-Germain zou in de markt zijn om hem op te pikken. Cadena SER en Marca melden dat Aubameyang echter ook zonder het vertrek van Dembélé zou kunnen binnenhalen.

Xavi zou Aubameyang hebben verteld dat er zonder uitgaande transfers nog een salarisbudget van circa twee miljoen euro over is. In dat geval zal Aubameyang dus genoegen moeten nemen met een maandsalaris van ruim 300.000 euro, een stuk minder dan hij nu bij Arsenal in een week opstrijkt. Tegelijkertijd is de spits bij Arsenal - dat hem in januari 2018 voor ruim zestig miljoen euro overnam van Borussia Dortmund - op een zijspoor beland.

Aubameyang werd op 6 december bij Arsenal opnieuw disciplinair gestraft door Mikel Arteta en zat sindsdien niet meer bij de wedstrijdselectie van the Gunners. De aanvaller mag dan ook uitkijken naar een nieuwe werkgever. Al-Hilal en Al-Nassr waren serieus in de markt en wilden Aubameyang huren met een optie tot koop, maar de 72-voudig international is vastberaden om zich nog één keer op het allerhoogste niveau te bewijzen. De Saudi-Arabische voorstellen werden dan ook van tafel geveegd.