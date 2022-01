BILD maakt melding van akkoord van Mbappé over vijftig miljoen euro

Maandag, 31 januari 2022 om 12:56 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:24

Real Madrid en Kylian Mbappé hebben een akkoord bereikt over een transfervrije overstap in de zomer, zo meldt BILD. Volgens de Duitse krant gaat de aanvaller van Paris Saint-Germain bij de Koninklijke ongeveer vijftig miljoen euro per jaar verdienen. Mbappé beschikt bij PSG over een aflopend contract en heeft in het verleden meerdere keren publiekelijk aangegeven dat hij een overstap naar de Spaanse hoofdstad wel ziet zitten.

Mbappé gaf afgelopen zomer openlijk toe dat hij een transfer naar Real zag zitten, nadat een overstap op deadline day geen doorgang vond. PSG hoopte Mbappé ondanks de moeizame gesprekken over een contractverlenging nog altijd langer aan zich te binden. De biedingen uit Madrid die de club afgelopen zomer afsloeg lagen rond de 180 miljoen euro en het heeft er alle schijn van dat het zijn sterspeler komende zomer nu gratis naar Spanje ziet vertrekken.

De aanvaller focuste zich begin dit seizoen na het uitblijven van een transfer naar Real weer op PSG en is vooralsnog de grote blikvanger in het sterrenelftal van trainer Mauricio Pochettino. In 26 officiële wedstrijden was hij goed voor 19 doelpunten en 16 assists. Na 4,5 jaar staat de teller van de 23-jarige wereldkampioen namens PSG op 130 goals in 154 officiële duels. Hij won tien prijzen met les Parisiens, waaronder drie landstitels. De Champions League bleef uit.