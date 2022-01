Philippe Sandler mét terugkoopoptie onderweg naar Feyenoord

Maandag, 31 januari 2022 om 12:44 • Laatste update: 12:50

Philippe Sandler is dicht bij een overstap naar Feyenoord. De Telegraaf schrijft dat de Rotterdammers een akkoord naderen met Manchester City om de 24-jarige centrumverdediger tot het einde van het seizoen te huren. Aangezien de verbintenis van Sandler bij de regerend kampioen van Engeland over een halfjaar afloopt, kan hij aan het einde van het seizoen definitief worden binnengehaald door Feyenoord.

In dat geval heeft Manchester City wel een terugkoopoptie bedongen. Ondanks dat the Citizens nog niet volledig akkoord zijn met Feyenoord, heeft Sandler wel toestemming gekregen om de medische keuring te doorlopen. Het Algemeen Dagblad en 1908 meldden afgelopen zaterdag al dat Feyenoord de mogelijkheden onderzocht om Sandler op huurbasis terug naar Nederland te halen. Hij moet voor de posities in het hart van de defensie gaan concurreren met Gernot Trauner, Marcos Senesi, Lutsharel Geertruida en Ramon Hendriks, al mag laatstgenoemde mogelijk nog op huurbasis vertrekken.

Sandler werd het afgelopen halfjaar verhuurd aan het Franse Troyes en maakte daar nauwelijks minuten. Hij deed in september mee in twee competitiewedstrijden, maar behoorde nadien nooit meer tot de wedstrijdselectie. Het huurcontract werd vorige week opgezegd. Sandler heeft een contract tot komende zomer bij Manchester City. Omdat hij niet hoeft te rekenen op speeltijd van Josep Guardiola, lijkt een nieuwe verhuurperiode voor de hand te liggen.

Sandler maakte in 2018 de overstap van PEC Zwolle naar Manchester City. In zijn eerste seizoen kwam de verdediger tot een optreden in de EFL Cup en de FA Cup. Een knieblessure speelde hem parten en dat gebeurde ook toen Sandler in het seizoen 2019/20 werd verhuurd aan Anderlecht, waardoor hij geopereerd moest worden. In de zomer van 2020 meldde hij zich weer bij Manchester City, maar al snel bleek hij geopereerd te moeten worden aan de enkel vanwege schade aan de binnen- en buitenband.