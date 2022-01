Vicetopscorer Athletic slaat rennend op de vlucht voor politie na auto-ongeluk

Maandag, 31 januari 2022 om 12:27 • Mart van Mourik • Laatste update: 12:35

Oihan Sancet heeft zich mogelijk in de nesten gewerkt. Volgens het Baskische dagblad Deia is de auto van de middenvelder van Athletic Club zondagochtend in alle vroegte van de weg geraakt en beschadigd gevonden in de berm ter hoogte van Iruñea, Pamplona. Sancet zou rennend op de vlucht zijn geslagen toen de lokale politie, la Policía Foral, op de plaats van het ongeluk arriveerde. Er zijn geen gewonden aangetroffen.

In de nacht van zaterdag op zondag kwam de politie rond 01.20 uur aan bij de beschadigde auto, waar geen inzittenden aangetroffen werden. Net voor aankomst zou de eigenaar van de auto, Sancet, op de vlucht geslagen zijn voor de agenten. Naast het feit dat het voertuig op naam zijn naam staat, zouden de dienstdoende agenten Sancet ook hebben herkend. Bij het ongeluk is niemand gewond geraakt, maar de auto en ‘gemeentelijke objecten’ hebben wel forse schade opgelopen.

De 21-jarige offensieve middenvelder heeft de politie naar verluidt afgeschud, waardoor de identiteit niet ter plekke kon worden bevestigd. Inmiddels heeft Sancet echter al een telefoontje gehad met de oproep om zich te melden op het bureau. Hij zal een verklaring moeten afleggen voor het vluchten én voor het feit dat zijn auto zwaar beschadigd is aangetroffen. Athletic heeft nog niet gereageerd op de berichtgeving van de Baskische media.

Sancet is bij los Leones dit seizoen uitgegroeid tot een van de vaste krachten. Met vier treffers in zeventien optredens staat de aanvallende middenvelder tweede op de clubtopscorerslijst, op een doelpunt achter Iñaki Williams. Begin januari verzorgde de nummer 8 van Athletic nog een hattrick in het duel met Osasuna (1-3); een speelronde daarvoor maakte hij het enige Baskische doelpunt in de wedstrijd tegen Real Madrid (1-2).