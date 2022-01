Rangers hoopt te verrassen en maakt interesse bij Juventus bekend

Maandag, 31 januari 2022 om 12:27 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:29

Rangers FC hoopt op deadline day voor een verrassing te zorgen door Aaron Ramsey te verwelkomen. Volgens GOAL heeft de Schotse club, die onder leiding staat van Giovanni van Bronckhorst, interesse om de 31-jarige middenvelder van Juventus tot het einde van het seizoen te huren. In Turijn heeft Ramsey dit seizoen weinig perspectief op speeltijd.

Juventus is er alles aan gelegen om Ramsey op deadline day te slijten. De Welshe middenvelder speelt dit seizoen een bijrol bij la Vecchia Signora. In 5 officiële wedstrijden kwam hij onder trainer Massimiliano Allegri niet verder dan 112 speelminuten. Bij Juventus staat de teller sinds het seizoen 2019/20 op zeventig optredens, waarin hij goed was voor zes goals.

Ramsey werd de afgelopen weken aan onder meer Newcastle United en Burnley gelinkt, maar vooralsnog lijkt hij het seizoen gewoon bij de huidige nummer vijf van de Serie A af te maken. Volgens Goal hoopt Rangers de middenvelder echter vlak voor het sluiten van de transfermarkt te overtuigen om voor een tijdelijke overstap naar Glasgow te kiezen. De interesse van de Schotse kampioen wordt door transfermarktexpert Gianluca di Marzio bevestigd. Een mogelijke deal hangt af van Ramsey zijn persoonlijke voorwaarden, welke nog besproken moeten worden.

Juventus toonde zich in de laatste dagen van de winterse transferwindow enorm actief. Zo legde de club vrijdag Dusan Vlahovic tot medio 2026 vast. De Servische spits werd overgenomen van Fiorentina en moet de nieuwe aanvalsleider van de ploeg van Allegri worden. Daarnaast staat Denis Zakaria op het punt om zijn transfer van Borussia Mönchengladbach af te ronden. Tegenover de komst van het tweetal staat het vertrek van Dejan Kulusevski en Rodrigo Betancur. Kulusevski vertrekt in eerste instantie op huurbasis naar Tottenham Hotspur, terwijl zijn ploeggenoot in een dubbeldeal spoedig een definitieve transfer naar Londen zal maken.