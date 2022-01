Ongelukkige Joshua Brenet keert opnieuw terug in de Eredivisie

Maandag, 31 januari 2022 om 11:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:01

Joshua Brenet keert terug in de Eredivisie. De 27-jarige verdediger wordt door FC Twente overgenomen van TSG Hoffenheim, meldt TC Tubantia. Brenet kwam bij de Duitse club amper aan spelen toe en geldt bij Twente als vervanger van de naar Parma vertrokken Jayden Oosterwolde. Eerder speelde hij ruim honderd wedstrijden in het shirt van PSV, alvorens hij in 2018 naar Hoffenheim vertrok.

FC Twente moest dit weekend plots op zoek naar een vervanger voor Oosterwolde, nadat bekend werd dat de linkervleugelverdediger werd begeerd door Parma. Maandag maken de Enschedeërs het vertrek wereldkundig. Oosterwolde vertrekt op huurbasis. In de overeenkomst is een optie tot koop meegenomen door de Italiaanse club. Met de komst van Brenet, die bij Hoffenheim niet op heel veel speeltijd hoefde te rekenen, is Twente erin geslaagd om snel een vervanger in huis te halen. Ook de naam van Kenneth Paal kwam voorbij.

TC Tubantia meldt dat Brenet maandagmiddag wordt gekeurd door FC Twente. Als die keuring zonder problemen verloopt, komt hij op huurbasis over van Hoffenheim, waar hij nog een contract heeft tot het einde van het seizoen. "Hij is meer rechtsbenig, maar heeft bij PSV ook vaak als linksback gespeeld”, zegt technisch directeur Jan Streuer. "We kunnen hem voor beide kanten gebruiken. We weten wat hij kan en hij heeft de goede leeftijd. Hij is een prima aanvulling voor onze selectie."

Voor Brenet betekent de transfer naar Twente een terugkeer in de Eredivisie. De verdediger verliet PSV in 2018 voor een avontuur bij Hoffenheim. In totaal speelde hij slechts vijftien Bundesliga-wedstrijden, waarin hij twee keer tot scoren kwam en één assist gaf. Dit seizoen kwam hij tien keer uit voor het beloftenteam. In het seizoen 2019/20 werd Brenet door Hoffenheim verhuurd aan Vitesse, waar hij slechts tot vier optredens kwam in de Eredivisie. Brenet droeg twee keer het shirt van het Nederlands elftal.