Willem II shopt bij AZ en kondigt nieuwste aanwinst op ludieke wijze aan

Maandag, 31 januari 2022 om 11:02 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:07

Willem II heeft zich op de laatste dag van de transferwindow versterkt met Thijs Oosting. De 21-jarige aanvallende middenvelder komt over van AZ en tekent een contract tot medio 2026. Afgelopen seizoen kwam Oosting de tweede seizoenshelft op huurbasis uit voor RKC Waalwijk. Aanstaande zondag staat hij met zijn nieuwe werkgever tegenover de Waalwijkers en treft hij meteen zijn vader Joseph Oosting, die bij RKC aan het roer staat.

Oosting speelde zijn wedstrijden dit seizoen tot dusver in het beloftenteam van AZ, waar hij tot negen wedstrijden kwam. Drie keer maakte hij zijn opwachting in de Eredivisie namens de Alkmaarders. "Mijn seizoen begon van de zomer nog goed bij AZ, maar uiteindelijk is het niet geworden wat de club en ikzelf ervan verwachtten", vertelt Oosting op de website van zijn nieuwe werkgever. "Ik ben ambitieus en wil zoals iedere voetballer minuten maken. Bij Willem II voel ik wederzijds vertrouwen en ik ben erg blij met dit lange contract."

"Willem II staat niet waar de club hoort te staan. Niet lang geleden eindigde Willem II nog als vijfde. Dat zegt iets over waar de club toe in staat is en ik geloof er volledig in dat we de weg omhoog vinden", aldus Oosting, die meteen aangeeft waar hij het liefst speelt. "In de spits, achter de spits, linksbuiten. Ik voel me er allemaal prettig bij en heb niet per se een uitgesproken voorkeur. Fred Grim ken ik uiteraard van RKC, Denny Landzaat van de AZ-jeugd. Ik kijk ernaar uit met de overige mensen binnen de club kennis te maken."

Oosting staat maandag voor het eerst op het veld met zijn nieuwe ploeggenoten. Komende zondag staat hij dus tegenover zijn vader. De transfer van Oosting werd op ludieke wijze aangekondigd door Willem II. De Tilburgers deelden op Twitter een appconversatie tussen vader en zoon Oosting. Het is niet voor het eerst dat de twee elkaar treffen in een rechtstreeks duel in de Eredivisie. Tijdens de eerste speelronde van het seizoen was het RKC van Joseph Oosting met 1-0 te sterk voor AZ. Thijs Oosting begon die wedstrijd in de basis bij AZ als linksback.