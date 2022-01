Newcastle doorbreekt grens van 100 miljoen met komst van Franse tienerspits

Newcastle United is dichtbij het aantrekken van Hugo Ekitike. Volgens de Daily Telegraph is een bod van circa veertig miljoen euro op de negentienjarige aanvaller door Stade Reims geaccepteerd. Ekitike moet na Kieran Trippier, Chris Wood en Bruno Guimarães de vierde versterking voor manager Eddie Howe worden. Mocht de transfer van de jonge Fransman doorgang vinden, dan spendeert Newcastle deze transferperiode meer dan honderd miljoen euro.

Ekitike is dit seizoen een ware revelatie in de Ligue 1. Tot nog toe was hij in achttien competitieduels al goed voor acht goals, hetgeen hem eerder deze maand al interesse van Newcastle en West Ham United opleverde. Op het moment dat The Magpies halverwege januari te horen kregen dat clubtopscorer Calum Wilson vanwege een kuitblessure twee maanden aan de kant zou staan, is de club op zoek gegaan naar offensieve versterkingen.

Zo werd Chris Wood voor dertig miljoen euro overgenomen van Burnley en deed Newcastle een bod van een vergelijkbaar bedrag op Ekitike, echter verlangde Reims meer voor de negentienjarige aanvaller. Een verhoogd bod van veertig miljoen euro is nu wel geaccepteerd door de huidige nummer veertien van de Ligue 1, zo meldt de Daily Telegraph. Met Wood (30 miljoen), Guimarães (50 miljoen), Trippier (15 miljoen) en mogelijk de komst van Ekitike komen de uitgaven van Newcastle sinds de overname door een steenrijk Saudisch investeringsfonds ruim boven de honderd miljoen euro uit.

De vraag is of er na de komst van Ekitike nog meer versterkingen op deadline day zullen volgen. Volgens The Athletic is er een bod van circa vijftien miljoen euro geaccepteerd op Brighton & Hove Albion-verdediger Dan Burn en hoopt Newcastle ook Matt Targett van Aston Villa nog te verwelkomen. De ploeg van manager Howe wacht in ieder geval een flinke uitdaging. Newcastle staat met 15 punten uit 21 duels op de achttiende plaats in de Premier League en moet nog volop strijden tegen degradatie.