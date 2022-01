Vrouw Christian Gyan zorgt voor kippenvel met emotionele brief

Anita Gyan, de vrouw van de onlangs overleden Christian Gyan, heeft middels een brief haar dankwoord uitgesproken richting iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de uitvaart van haar man. De brief is maandagochtend op verzoek van de vrouw geplaatst door Michel van Egmond, die iedereen oproept om het schrijven te delen. De uitvaart van Gyan vond vorige week zaterdag plaats. Een dag eerder kregen Feyenoorders de gelegenheid om de oud-voetballer een laatste eer te bewijzen.

"Met heel veel dankbaarheid schrijf ik u oprecht en uit de grond van mijn hart, namens mijn overleden echtgenoot en onze kinderen", begint Anita Gyan haar dankwoord. "Wat jullie hebben gedaan heeft mij en mijn familie verbaasd. Bedankt dat jullie zoveel van mijn man houden. Het nummer dat jullie voor hem hebben gemaakt, 'Christian Gyan, Christian Gyan, Christian Gyan olé olé', is zo mooi. Mijn kinderen en ik hebben het voor hem gezongen toen hij ziek was. Hij zou altijd hebben gelachen. Ook al kon hij niet goed praten, ik weet zeker dat hij het lied meeneemt in het graf. Het was een lied dat hem altijd opvrolijkte."

"Bedankt Legioen, bestuur en staf van Feyenoord, oud-spelers en fans van Chris voor jullie hartverwarmende donaties en het geweldige eerbetoon aan Chris. Het was ontroerend om te zien dat zovelen van mij houden en voor mijn man hebben gezorgd. Dat is de reden waarom ik het graf in de stijl van Feyenoord heb gekocht, want 'Eens een Feyenoorder, altijd een Feyenoorder'. Op deze manier keert Chris terug naar huis. Ook wil ik de begrafenisondernemer en zijn crew, de pastoor en de kerk, de cameraman en onze dierbare vrienden bedanken. Ik wil iedereen bedanken voor de tijd en hulp die de uitvaart tot een succes hebben gemaakt."

De donatiecampagne van Feyenoord en FSV De Feijenoorder leverde een bedrag op van ruim 145.000 euro. Gyan groeide tussen 1997 en 2007 uit tot een cultheld en grote lieveling van het legioen. Dat was ook de reden dat de familie Gyan in samenspraak met Feyenoord en supportersvereniging FSV De Feijenoorder de supporters de gelegenheid wilde geven voor een gezamenlijk afscheid. Een groep van circa 1500 supporters en belangstellenden hebben op de vrijdag voor de uitvaart hun laatste eer bewezen aan Gyan.