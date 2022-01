Greenwood blijft in hechtenis op verdenking van mishandeling en verkrachting

Mason Greenwood blijft in voorlopige hechtenis, melden Engelse media. De aanvaller van Manchester United wordt verdacht van mishandeling en verkrachting van zijn vriendin Harriet Robson, zo kwam zondagochtend naar buiten. Greenwood zal ook vandaag nog verhoord worden door de Engelse politie. Tot die tijd blijft hij vastzitten. Zondag werd Greenwood door United al uit de selectie gezet. Hij traint en speelt voorlopig niet mee.

The Sun schrijft dat zondagmiddag onderzoekers van de politie van Greater Manchester zijn gesignaleerd bij het huis van de aanvaller. Beveiligingspersoneel, vermoedelijk ingeschakeld door United, bevestigden dat de ouders van Greenwood op dat moment in de woning aanwezig waren. De aanvaller is voor verhoor meegenomen naar het politiebureau en wordt daar voorlopig vastgehouden. Maandag staat er een nieuw verhoor gepland. Volgens de vader van Robson had zijn dochter niet de intentie om Greenwood te beschuldigen van huiselijk geweld.

Het nieuws kwam aan het licht toen Robson zondagochtend beelden en audiofragmenten openbaarde via haar Instagram-account die wezen op huiselijk geweld. Op de beelden is te zien hoe Robson een wond in haar gezicht heeft opgelopen. Ook toonde ze enkele blauwe plekken op haar lichaam en deelde ze een audiofragment waarop zij samen met Greenwood te horen was. De aanvaller dreigde haar te verkrachten. De beelden zijn inmiddels van het account verwijderd. Greenwood wordt verdacht van mishandeling en verkrachting.

Alan Robson suggereert dat Harriet de teksten niet zelf heeft geschreven. Hij wist dan ook niet dat de berichten zouden verschijnen op het account van zijn dochter. Alan Robson is diep ontdaan door het leed dat zijn dochter is aangedaan. Hij gaf een reactie aan de Daily Mail, dat de citaten echter van de website lijkt te hebben verwijderd. Het is onduidelijk of dat betekent dat de vader zijn statement heeft ingetrokken. "We hoorden er vanochtend rond 06.00 uur over. Het is verschrikkelijk. Ik ben het allemaal nog aan het verwerken. Als vader wil je nooit horen dat zoiets je dochter overkomt", zei hij.