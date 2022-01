Piqué vernietigt: ‘Als ik president van Barcelona ben, donder ik hen eruit'

Maandag, 31 januari 2022 om 08:28 • Mart van Mourik • Laatste update: 09:09

Gerard Piqué heeft zich zondagavond uitgesproken over de ambitie om president van Barcelona te worden. Op het Twitch laat de centrumverdediger in gesprek met Ibai Llanos, een bekende Spaanse streamer, weten dat het er voor veel mensen binnen de club anders eruit zou zien wanneer hij president van de club zou zijn. Verder gaat Piqué kort in op de situatie rond Ousmane Dembélé én adviseert hij Erling Braut Haaland in ieder geval niet naar Real Madrid te gaan.

De 34-jarige verdediger heeft de afgelopen jaren niet onder stoelen of banken gestoken de rol van president te ambiëren. Tijdens de sessie op Twitch vroeg Llanos naar een statusupdate en de concrete plannen omtrent de droom van Piqué, die een opvallend antwoord gaf. “Ik zou een modernere club maken. Ik zou veel dingen veranderen. Ik zou iedereen die tóxico is eruit donderen. Iedereen die zich aangesproken voelt, mag lekker oprotten. A tomar por culo”, aldus Piqué, die vermoedelijk uithaalt naar diverse namen binnen het clubbestuur.

Ook wordt Piqué geconfronteerd met recente uitspraken op Twitter. De Catalaan haalde de afgelopen weken regelmatig het nieuws vanwege opmerkelijke tweets, waarin hij onder meer zijn loonstrookje publiceerde om het ongelijk van journalist Lluís Canut te bewijzen en waarin hij de nodige kritiek uitte op omstreden beslissingen van arbiters in LaLiga-duels. “Als ik begin te schrijven op Twitter, betekent het dat ik gemotiveerd ben. Ik hou ervan om me te uiten via Twitter. Je kunt dan aan me zien dat ik gefocust ben, zo werkt mijn hoofd nou eenmaal. Als het me niet bezig zou houden, dan ben ik ook niet scherp."

De transfers bij Barcelona komen eveneens ter sprake. Wat er gaat gebeuren met Dembélé, die wordt gelinkt aan Paris Saint-Germain en tegelijkertijd in stroperige contractonderhandelingen met Barcelona zit, weet ook Piqué niet. "Ik begrijp beide partijen. We zitten in een bedrijf waarin veel geld omgaat. Iedereen is vrij om zijn belangen te verdedigen. Laat de beste oplossing worden gevonden. We hebben hem gevraagd waar zijn toekomst ligt, maar hij erkende het zelf ook niet te weten.”

Over de mogelijke interesse van zowel Barça als Real Madrid in Haaland, is hij cryptisch. “Als ik Haaland was en ik zou de Ballon d'Or willen winnen, dan zou ik niet naar hetzelfde team gaan als Kylian Mbappé”, waarmee Piqué Haaland indirect adviseert niet te vertrekken naar Real Madrid, waar Mbappé nadrukkelijk aan gelinkt wordt.