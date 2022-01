Van Hanegem richt zich na uitschakeling Marokko tot bondsvoorzitter Lekjaa

Maandag, 31 januari 2022 om 07:32 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:38

Willem van Hanegem heeft zich in zijn wekelijkse column in het Algemeen Dagblad gericht tot de bondsvoorzitter van de Marokkaanse voetbalbond. Marokko ging zondagavond na verlenging met 2-1 onderuit tegen Egypte, waardoor het land is uitgeschakeld op de Afrika Cup. Onderwerp van gesprek is en blijft het niet selecteren van Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui. Ook Van Hanegem kon er in zijn column niet omheen.

"Die bondscoach Halilhodzic van Marokko wilde Ziyech en Mazraoui niet meenemen naar dat toernooi", benadrukt Van Hanegem in zijn stuk. "Nou, dan weet je als in de kwartfinale tegen Egypte sneuvelt, dat het spel op de wagen is. Benieuwd of die bondsvoorzitter een week of acht voor de WK-kwalificatie nog zo achter zijn koppige trainer staat als dat hij ons kort geleden deed geloven. Ik zou die twee spelers toch maar gewoon oproepen als je er als mooi voetballand gewoon bij wil zijn op het WK."

Ziyech en Mazraoui leven al enige tijd in onmin met bondscoach Vahid Halilhodzic en werden om die reden niet geselecteerd voor het Afrikaanse landentoernooi. Marokko eindigde als ongeslagen koploper in een poule met Gabon, de Comoren en Ghana, maar werd zondagavond in de kwartfinale van de Afrika Cup uitgeschakeld door Egypte. Na afloop laaide opnieuw de discussie op of het besluit van Halilhodzic om Ziyech en Mazraoui niet te selecteren wel zo'n verstandige was. Eind maart moet Marokko kwalificatie voor het WK zien af te dwingen in het tweeluik met Congo (24 maart en 29 maart).

Naast Halilhodzic keerde ook bondsvoorzitter Fouzi Lekjaa zich onlangs tegen Ziyech. "We hadden verwacht dat Hakim een speler zou zijn die het nationale team bij de hand zou nemen en naar overwinningen zou leiden, en niet een speler die wacht tot hij de bal ontvangt, zonder daar moeite voor te doen", aldus Lekjaa bij een regionale radiozender. "Op details wil ik verder niet ingaan." Halilhodzic verwijt Ziyech onder meer dat hij te laat komt, weigert om te trainen en weigert om te spelen. De laatste keer dat de ex-Ajacied in actie kwam voor zijn geboorteland was op 12 juni in de vriendschappelijke interland tegen Burkina Faso.