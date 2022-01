Zorgen bij Ajax en Mexico om geblesseerd uitgevallen Álvarez

Maandag, 31 januari 2022 om 06:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:07

Mexico heeft zichzelf een hele slechte dienst bewezen met het oog op het WK in Qatar. De ploeg van bondscoach Gerardo Martino kwam in de kwalificatiewedstrijd tegen Costa Rica niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Flinke smet op het puntenverlies was het uitvallen van Edson Álvarez. De middenvelder van Ajax leek zich te blesseren aan zijn knie en moest zich halverwege het duel noodgedwongen laten wisselen. In de tweede helft nam hij met een ingepakte knie plaats op de reservebank. Hoe ernstig de kwetsuur exact is moet nog blijken.

Waar Álvarez in de basis begon, moest Érick Gutiérrez genoegen nemen met een plek op de bank. De middenvelder van PSV zou zijn opwachting ook niet maken in het uiterst teleurstellend verlopen WK-kwalificatieduel. De beste kansen waren voor Mexico, dat na drie minuten spelen al dichtbij de openingstreffer kwam. Hirving Lozano kreeg de bal uit een vrije trap op een presenteerblaadje, maar slaagde er niet in om met het hoofd doeltreffend af te ronden. De inzet van de voormalig PSV'er eindigde naar de rechterpaal.

OTRA BAJA



Edson Álvarez tuvo que salir de cambio por un fuerte choque.



Esperemos que pueda estar bien para el próximo partido.



?? EN VIVO: https://t.co/77MAQv1c0E pic.twitter.com/zscqIlHlGG — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) January 31, 2022

Na een kwartier spelen liet ook Costa Rica zich zien. Youstin Salas probeerde het met een schot vanaf de rand van de zestien, maar zag zijn poging op de paal belanden. Mexico dacht na een half uur spelen op voorsprong te komen via Rogelio Funes Mori. De aanvaller schoot raak, maar werd teruggefloten wegens buitenspel. Ook in het tweede bedrijf golfde het spel op en neer. Jesús Corona en Alonso Martínez namen het vijandelijke doel onder vuur, maar zagen hun inzet niet tot doelpunt worden gepromoveerd.

Door de puntendeling verzuimt Mexico de tweede plek over te nemen van de Verenigde Staten. Het team van Martino heeft nu 18 punten uit 10 kwalificatieduels. Komende donderdag wacht de volgende krachtmeting, als in het eigen Estadio Azteca Panama op bezoek komt. Álvarez lijkt dat duel in ieder geval aan zich voorbij te moeten laten gaan. Mexico sluit de kwalificatiecyclus eind maart af met wedstrijden tegen de Verenigde Staten (24 maart), Honduras (27 maart) en El Salvador (30 maart). De eerste drie landen plaatsen zich rechtstreeks voor het WK.