Galatasaray doet zaken met zowel Barcelona als Fiorentina

Zondag, 30 januari 2022 om 23:52 • Dominic Mostert

Iñaki Peña staat op het punt om de overstap te maken van Barcelona naar Galatasaray. De 22-jarige doelman wordt tot het eind van het seizoen gehuurd. Hij is al gearriveerd in Istanbul om zijn transfer af te ronden, meldt Fabrizio Romano zondagavond. Volgens de journalist gaat de in sportief opzicht worstelende topclub zich ook versterken met controleur Erick Pulgar, die overkomt van Fiorentina.

Peña is dit seizoen achter Marc-André ter Stegen en Neto de derde doelman van Barcelona. Hij speelde wel negen wedstrijden voor de beloftenploeg. Zijn komst was voor Galatasaray noodzakelijk vanwege een knieblessure bij Fernando Muslera. De eerste keus onder de lat raakte medio december geblesseerd aan zijn kruisband. Sindsdien verdedigt Ismail Cipe het doel van Galatasaray, dat op de vijftiende plaats staat in de Süper Lig. In de overeenkomst tussen Barcelona en Galatasaray is geen optie tot koop opgenomen.

De 28-jarige Pulgar maakt bij Fiorentina weinig aanspraak op speelminuten en mag daarom vertrekken. Olympique Marseille hengelde eveneens naar zijn komst, maar Galatasaray lijkt aan het langste eind te trekken. De relatie tussen Fiorentina en Marseille liep vorig jaar scheuren op door moeizame onderhandelingen over een transfer van Pol Lirola naar Frankrijk en mede daardoor maakte Galatasaray een goede kans. De exacte voorwaarden voor de transfer moeten nog bepaald worden; een verhuur met aankoopoptie is denkbaar.

Pulgar kwam in de zomer van 2019 voor 12,3 miljoen euro over van Bologna. De verdedigende middenvelder, die ook als centrumverdediger uit de voeten kan, speelde in totaal 82 officiële wedstrijden voor Fiorentina. Daarin scoorde de Chileen 8 keer en bereidde hij 12 doelpunten voor. Bologna maakt aanspraak op een deel van de transfersom, als Pulgar permanent de overstap zou maken naar Galatasaray.