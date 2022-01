Canada zet dankzij topscorer aller tijden reuzenstap tegen Verenigde Staten

Zondag, 30 januari 2022 om 23:05 • Dominic Mostert

Canada heeft zondagavond een reuzenstap gezet richting deelname aan het WK 2022. De ploeg van bondscoach won met 2-0 van de Verenigde Staten en heeft 22 punten verzameld uit 10 kwalificatiewedstrijden in de Noord-Amerikaanse cyclus. De Verenigde Staten staan tweede in de poule, met 18 punten uit 10 wedstrijden; daarna volgen Mexico (17 punten), Panama (14 punten) en Costa Rica (12 punten), die allemaal een wedstrijd minder hebben gespeeld. De top drie plaatst zich rechtstreeks en de nummer vier speelt een intercontinentale play-off.

De Verenigde Staten moesten het stellen zonder Giovanni Reyna en Timothy Weah; laatstgenoemde kreeg geen toegang tot Canada vanwege zijn vaccinatiestatus. De aanvaller van Lille OSC is eenmaal gevaccineerd en is hersteld van het coronavirus, waarmee hij in Frankrijk wordt beschouwd als volledig gevaccineerd maar in Canada niet. Heracles Almelo-middenvelder Luca de la Torre was er wel bij en zat op de bank; Sergiño Dest had een basisplaats als rechtsback, ondanks dat hij donderdag hinkend van het veld stapte na de wedstrijd tegen El Salvador (1-0 zege). Canada kon niet beschikken over de geblesseerde Alphonso Davies.

Canada wist de voorgaande vier WK-kwalificatiewedstrijden te winnen en had weinig tijd nodig om ook tegen de Verenigde Staten op voorsprong te komen. In de zevende minuut combineerde Canada razendsnel op de helft van de tegenstander na een uittrap van de Amerikaanse doelman Matt Turner. Na een één-twee tussen Jonathan David en Cyle Larin stond laatstgenoemde vrij in het strafschopgebied en zocht hij de linkerhoek uit. Het was een historisch doelpunt, want Larin werd topscorer aller tijden van Canada. Hij scoorde voor de 23ste keer namens de nationale ploeg en passeerde daarmee Dwayne De Rosario.

Twee minuten voor de rust onderscheidde doelman Milan Borjan van Canada zich met een redding op een kopbal van Weston McKennie na een corner van Christian Pulisic. Net als voor de rust controleerden de Verenigde Staten na de pauze het balbezit en wachtte Canada geduldig op een countermogelijkheid. Halverwege de tweede helft forceerde de thuisploeg balverlies van Team USA in de opbouw en ontstonden grote kansen: Turner keerde een schot van David en belette in de rebound ook Larin het scoren, na een poging van dichtbij. De Verenigde Staten eindigden met tien man, omdat Chris Richards geblesseerd raakte en men al vijf keer had gewisseld, en Canada maakte diep in de blessuretijd gebruik van de risico's die de bezoekers namen: Sam Adekugbe maakte er 2-0 van.