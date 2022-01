Dost mist levensgrote kans én bezorgt Club uiteindelijk de volle buit

Zondag, 30 januari 2022 om 23:08 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:10

Club Brugge heeft zondagavond in de Jupiler Pro League een minimale zege geboekt op KV Oostende. De ploeg van trainer Alfred Schreuder had genoeg aan een goal van Bas Dost: 0-1. De spits, die zijn vijfhonderdste wedstrijd in het clubvoetbal speelde, miste in de openingsfase een levensgrote kans, maar bezorgde Club Brugge na rust wel de volle buit. Door de overwinning verkleint de regerend kampioen van België de achterstand op koploper Union Sint-Gillis tot negen punten.

Club moest het tegen Oostende stellen zonder Noa Lang. De aanvaller testte vrijdag positief op het coronavirus en moest hierop in quarantaine. Dost en Ruud Vormer kregen daarentegen wel een basisplaats toebedeeld van Schreuder. Dost kreeg in de openingsfase de uitgelezen kans om de bezoekers op voorsprong te schieten, maar de spits liet een levensgrote kans onbenut. Via Charles De Ketelaere, Vormer en Hans Vanaken kwam de bal terecht bij Dost, die het speeltuig van dichtbij naast schoot.

?? | Buitenspel of niet, Bas Dost zal dit niet graag opnieuw zien. ?? #KVKCLU pic.twitter.com/mJCnuNZ8qE — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 30, 2022

Aan de andere kant was het halverwege de eerste helft ook bijna raak, toen Jack Hendry slordig balverlies leed. Faïz Selemani zag doelman Simon Mignolet te ver voor zijn goal staan en probeerde het vervolgens met een schot van eigen helft. De vleugelaanvaller leek Kortrijk op voorsprong te schieten, maar moest uiteindelijk toezien hoe zijn poging op de paal belandde. Vormer dacht de ban namens Club na ruim een half uur spelen wel te breken, nadat hij vanaf de rand van het zestienmetergebied succesvol afdrukte. Dost stond eerder in de aanval echter buitenspel, waardoor de vreugde bij de ploeg van Schreuder van korte duur was.

De bezoekers deelden in de eerste helft al enkele waarschuwingen uit en tien minuten na rust was de voorsprong eindelijk een feit, toen De Ketelaere de diepte ingestuurd werd door Vanaken. De aanvaller trok de bal eenvoudig voor op Dost, die er ditmaal wel in slaagde om in een leeg doel binnen te schuiven: 0-1. Kortrijk ging met enkele wisselingen nog op jacht naar de gelijkmaker, maar de zege voor Club kwam in de slotfase niet meer in gevaar.