Benfica dreigt topscorer in aanloop naar ontmoeting met Ajax kwijt te raken

Zondag, 30 januari 2022 om 22:22 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:30

West Ham United hoopt Darwin Núñez voor het verstrijken van de winterse transferwindow over te nemen van Benfica, zo meldt Sky Sports. De clubs zijn het naar verluidt al eens geworden over een transfersom voor de topscorer van de huidige nummer drie van Portugal. Met deadline day in zicht, is het echter nog geen uitgemaakte zaak dat de 22-jarige spits de overstap naar Londen maakt.

West Ham is voor het sluiten van de transfermarkt naarstig op zoek naar een aanvallende versterking. Sky Sports meldde zondag dat the Hammers tevergeefs navraag bij Leeds United hebben gedaan naar Raphinha en vervolgens zijn doorgeschakeld naar Núñez. West Ham zet alles op alles om de deal maandag rond te krijgen. De spits maakt momenteel deel uit van de selectie van Uruguay voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Venezuela van komende dinsdag, wat een mogelijke transfer naar West Ham bemoeilijkt.

Núñez scoort dit seizoen aan de lopende band voor Benfica. De spits was vooralsnog goed voor 20 treffers in 25 officiële duels en met 15 treffers voert hij bovendien de topscorerslijst van de Portugese Liga aan. West Ham richt zijn pijlen echter niet alleen op de Uruguayaanse aanvaller. De huidige nummer vijf van de Premier League is ook nog steeds met Stade Reims in gesprek over een overgang van de Franse tienersensatie Hugo Ekitike. Reims verlangt vooralsnog meer dan dertig miljoen euro voor de negentienjarige spits, die dit seizoen al acht keer scoorde in tien Ligue 1-optredens. Toulouse-spits Rhys Healey wordt tot slot gezien als goedkoper alternatief.

Mocht Benfica Núñez vlak voor het sluiten van de transfermarkt daadwerkelijk aan West Ham verliezen, dan zou dit een flinke aderlating voor de ploeg van trainer Nélson Veríssimo betekenen in aanloop naar de Champions League-duels met Ajax. De Portugezen treffen de Amsterdammers op 23 februari (Estádio da Luz) en 15 maart (Johan Cruijff ArenA) in de achtste finale van het miljardenbal.