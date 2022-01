Titelfavoriet Senegal maakt deelnemersveld van halve finale compleet

Zondag, 30 januari 2022 om 21:53 • Dominic Mostert

Het deelnemersveld van de halve finale van de Afrika Cup is compleet. Titelfavoriet Senegal ontdeed zich zondagavond van Equatoriaal-Guinea (3-1) en neemt het woensdag in de volgende ronde op tegen Burkina Faso. De andere halve finale gaat een dag later tussen gastland Kameroen en Egypte

Met sterren als Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly en Sadio Mané in de basis kwam Senegal na 27 minuten op voorsprong. Mané sneed de defensie van Equatoriaal-Guinea open met een steekpass richting Famara Diedhiou, die opdook voor het doel van Jesús Owono. Met een laag schot in de linkerhoek opende Diedhiou de score. Vijf minuten na de pauze dacht Equatoriaal-Guinea een uitgelezen kans te krijgen op de gelijkmaker toen arbiter Victor Gomes naar de penaltystip wees.

Koulibaly kreeg de bal tegen de hand na een voorzet van Iban Ebu, maar de videoarbitrage instrueerde Gomes om de beelden nog eens te bekijken. Hij zag dat Koulibaly de bal van zeer dichtbij tegen de arm kreeg en trok zijn beslissing in. Zes minuten later viel de 1-1 alsnog: Jannick Buyla werd in het strafschopgebied bereikt door Pablo Ganet en punterde de bal met succes in de rechterhoek. Het was voor Senegal pas het eerste tegendoelpunt in deze editie van de Afrika Cup.

Plots mocht Equatoriaal-Guinea hopen op een stunt, maar in het restant van de tweede helft trok Senegal de wedstrijd naar zich toe dankzij doelpunten van twee invallers. Cheikhou Kouyaté kreeg de bal in het strafschopgebied plots voor zich toen verdedigers van Equatoriaal-Guinea er niet in slaagden hun keeper te bereiken en hij profiteerde dankbaar van de situatie. Ismaïla Sarr, hersteld van een knieblessure, maakte in zijn eerste optreden van deze Afrika Cup een einde aan de laatste twijfels na voorbereidend werk van Saliou Ciss.