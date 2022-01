‘Ousmane Dembélé is akkoord met PSG; ruildeal met Icardi is mogelijk’

Zondag, 30 januari 2022 om 21:17 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:18

Ousmane Dembélé heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Paris Saint-Germain, zo beweert Foot Mercato zondagavond. De aanvaller van Barcelona kan zodoende nog een overstap maken op de slotdag van de transfermarkt. De clubs moeten nog wel overeenstemming bereiken over de voorwaarden voor een transfer. Volgens Fabrizio Romano hebben PSG en Barcelona zondag contact gehad over een ruildeal, zijn er nog geen handen geschud. Journalist Gerard Romero zegt dat er wordt gesproken over een ruil tussen Dembélé en Mauro Icardi, nog zonder resultaat.

Romano schrijft dat de clubs in de komende uren in contact blijven staan met elkaar. "Maar een akkoord op deadline day lijkt ingewikkeld te zijn." De journalist voegt eraan toe dat Manchester United, dat zondag door ABC in verband werd gebracht met Dembélé, geen interesse heeft. Zodoende lijkt PSG de enige serieuze gegadigde om de aanvaller op de slotdag binnen te halen. Eerder deze week werd zaakwaarnemer Moussa Sissoko door fotografen al vastgelegd op een vliegveld in Barcelona en was op zijn telefoon zichtbaar dat hij een inkomende oproep had van 'Leonardo PSG', ofwel technisch directeur Leonardo van PSG.

Volgens Foot Mercato was Leonardo al gecharmeerd van Dembélé toen de aanvaller in het seizoen 2015/16 voor Stade Rennes speelde. Hij heeft deze week vaart gezet achter diens komst. PSG wil de voorhoede, die momenteel bestaat uit Neymar (29 jaar), Lionel Messi (34) en Ángel Di María (33), enigszins verjongen. De 24-jarige Dembélé 'vertegenwoordigt de toekomst van PSG' en heeft het voordeel op beide flanken uit de voeten te kunnen. "Het was een buitenkans die PSG niet kon laten liggen. Een speler van zijn kaliber binnenhalen zonder veel geld te hoeven betalen lukt niet iedere dag", schrijft de Franse website.

Eerder deze maand barstte de bom tussen Dembélé en Barcelona. Directeur Mateu Alemany liet namens Barcelona weten dat de Fransman deze maand nog moet vertrekken, aangezien hij voorlopig niet van plan is om zijn aflopende contract te verlengen. Dembélé sloeg via een statement op Instagram terug, door te stellen dat er nog altijd onderhandeld wordt en dat het wat hem betreft niet de bedoeling is om een winterse transfer te maken. In de afgelopen twee officiële wedstrijden zat Dembélé niet bij de selectie. Barcelona huurt Adama Traoré de rest van het seizoen van Wolverhampton Wanderers en heeft dus al een potentiële vervanger in huis.