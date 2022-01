Thom Haye gaat gewenste transfer naar sc Heerenveen toch nog maken

Zondag, 30 januari 2022 om 20:37 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:44

Thom Haye lijkt toch zijn gewenste transfer naar sc Heerenveen te gaan maken. Volgens BN DeStem heeft de club na weken van pittige onderhandelingen een mondeling akkoord bereikt met NAC Breda over de transfer. Met de overstap zou een bedrag gemoeid zijn dat overeenkomt met de initiële vraagprijs van 750.000 euro.

NAC heeft tevens financiële bonussen en een doorverkooppercentage van tien procent bedongen, waardoor de club uit de Keuken Kampioen Divisie door de regionale krant de 'winnaar' van de transfersoap wordt genoemd. De 26-jarige Haye had een contract tot medio 2023 in Breda. Deze week trainde Haye niet mee; hij was vrijdagmiddag ook afwezig bij het oefenduel met AZ.

"Hij is met zijn hoofd ergens anders, vandaar dat ik hem buiten de ploeg heb gelaten de laatste trainingsdagen en deze wedstrijd", verklaarde trainer Edwin de Graaf, ook lid van het technisch hart van de club. "Voor hem, voor het geval hij geblesseerd raakt, maar ook omdat ik liever train met spelers waarvan ik zeker weet dat ik er een beroep op kan doen." Haye wordt gehaald als opvolger van de naar PSV vertrokken Joey Veerman.

Aanvankelijk hield NAC voet bij stuk in de onderhandelingen. Meerdere biedingen van Heerenveen werden geweigerd, tot irritatie van Haye. "Er ligt een bedrag en daar is amper op gereageerd. Het begint nu vormen aan te nemen waar ik me behoorlijk aan begin te storen. Er is een bedrag neergelegd dat nog nooit is neergelegd voor een speler van mijn leeftijd op dit niveau. Het lijkt ook best onrustig met de overname. Er lijken andere belangen te spelen en daar heb ik het best moeilijk mee", zei hij anderhalve week geleden tegen ESPN.