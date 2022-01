Everton presenteert Frank Lampard als opvolger van Rafael Benítez

Maandag, 31 januari 2022 om 14:31 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:46

Everton heeft in de persoon van Frank Lampard een nieuwe manager gevonden, zo bevestigen the Toffees via de officiële kanalen. Lampard is de permanente opvolger van de eerder deze maand ontslagen Rafael Benítez. De Engelse oefenmeester gaat aan zijn eerste trainersklus beginnen sinds zijn ontslag als trainer van Chelsea in januari 2021.

Everton zette Benítez op zondag 16 januari op straat en wordt sindsdien geleid door interim-trainer Duncan Ferguson. De huidige nummer zestien van de Premier League wilde snel een opvolger presenteren en zocht toenadering tot Wayne Rooney. De voormalig aanvaller heeft een rijk verleden als speler bij Everton, maar is momenteel werkzaam bij Derby County en wilde niet midden in het seizoen vertrekken. "Ik weet zeker dat ik ooit trainer in de Premier League zal worden. Het zou geweldig zijn om mijn rentree in de Premier League te maken als trainer van Everton, maar ik heb nu een baan bij Derby County", zei Rooney vrijdag op de wekelijkse persconferentie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Zodoende werd Everton gedwongen om verder te kijken en kwam uiteindelijk uit bij Lampard. De club staat met met negentien punten uit twintig wedstrijden op de zestiende plaats in de Premier League. Slechts een van de laatste veertien competitiewedstrijden werd gewonnen. Aan Lampard is de taak om de club uit het slop te trekken. De voormalig middenvelder was in het seizoen 2018/19 trainer van Derby County en bereikte de finale van de play-offs om promotie naar de Premier League. Daarin was Aston Villa te sterk. Lampard ging vervolgens aan de slag bij Chelsea en gidste de club in zijn eerste seizoen naar de vierde plek en de finale van de FA Cup. Hij werd in het daaropvolgende seizoen ontslagen toen the Blues op de negende plaats stonden in Engeland.

Bij Everton moet Donny van de Beek de eerste versterking van Lampard worden. De middenvelder kon kiezen tussen de huidige nummer zestien van de Premier League en Crystal Palace. De aanstelling van Lampard bij Everton heeft volgens Fabrizio Romano de doorslag gegeven. Everton neemt tot juni honderd procent van het salaris van de middenvelder voor zijn rekening en betaalt ook een huursom. De club was afgelopen zomer al dicht bij een huurovereenkomst voor Van de Beek, maar die transfer ging destijds op het laatste moment niet door.