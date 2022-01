Vader Harriet Robson na schokkende beelden: ‘Ze zegt dat ze is gehackt’

Zondag, 30 januari 2022 om 20:05 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:31

Harriet Robson had niet de intentie om Mason Greenwood te beschuldigen van huiselijk geweld, zo stelt haar vader in een reactie aan de Daily Mail. Zijn dochter zou in een gesprek met haar vader hebben aangegeven dat haar telefoon is gehackt. Zondagochtend verschenen op het Instagram-account van Harriet diverse video's, afbeeldingen en audiofragmenten die wezen op huiselijk geweld door de aanvaller van Manchester United.

"Voor iedereen die wil weten wat Mason Greenwood mij aandoet", was de bijgevoegde tekst. Haar vader Alan suggereert nu dat Harriet die tekst niet zelf heeft geschreven. Hij wist dan ook niet dat de berichten zouden verschijnen op het account van zijn dochter. Alan Robson is diep ontdaan door het leed dat zijn dochter is aangedaan. Hij gaf een reactie aan de Daily Mail, dat de citaten echter van de website lijkt te hebben verwijderd. Het is onduidelijk of dat betekent dat de vader zijn statement heeft ingetrokken. "We hoorden er vanochtend rond 06.00 uur over. Het is verschrikkelijk. Ik ben het allemaal nog aan het verwerken. Als vader wil je nooit horen dat zoiets je dochter overkomt", zei hij.

Na de publicatie van de beelden werd Greenwood gearresteerd op verdenking van mishandeling en verkrachting. "De politie heeft zich gemeld en ze heeft een verklaring afgegeven aan de politie. Ze heeft ons verteld dat haar telefoon is gehackt. We hebben haar verteld dat ze de posts moest verwijderen, wat ze heeft gedaan. Maar ze zijn al overal te vinden. Ze is ontzettend ontdaan, want ze wilde deze beelden niet verspreiden. We kennen hem al sinds hij in de Onder 21 speelde. Hij is al twee of drie jaar deel van onze familie."

Volgens SportMob zijn Greenwood en Robson sinds januari 2019 bij elkaar. In april 2020 liep hun relatie echter stuk na berichten over een affaire van Robson. De vrouw, die twintig jaar oud is, verwierp het nieuws echter. Begin vorig jaar bloeide de relatie volgens Engelse media weer op. "Hun relatie was de afgelopen maanden niet goed", aldus vader Alan. "Ze is ontzettend ontdaan door alles wat er is gebeurd. Ze waren erg verliefd op elkaar en zijn al een tijdje samen. Het is nu in handen van de politie."

Op de beelden is te zien hoe Robson een wond in haar gezicht heeft opgelopen. Ook toont ze enkele blauwe plekken op haar lichaam en deelt ze een audiofragment. Te horen is hoe Greenwood haar dreigt te verkrachten. In het audiofragment zijn de stemmen van Robson en Greenwood te horen. "Doe je benen omhoog", aldus Greenwood. "Nee, Mason, ik wil geen seks", antwoordt de vrouw daarop. "Het kan me geen fuck schelen wat je wilt... duw me nog een keer van je af en kijk wat er met je gebeurt."