Eriksen tekent bij Brentford en maakt rentree in de Premier League

Maandag, 31 januari 2022 om 09:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:14

Christian Eriksen vervolgt zijn loopbaan bij Brentford, zo maakt de club via de officiële kanalen bekend. De 29-jarige middenvelder heeft een contract getekend tot het einde van het lopende seizoen, met een optie om te verlengen tot medio 2023. De Deen is sinds zijn contractontbinding bij Internazionale transfervrij en kreeg verschillende aanbiedingen, maar geeft zijn voorkeur aan een avontuur in de Premier League.

Eriksen was in afwachting van een nieuwe werkgever, nadat zijn contract bij Internazionale in december met onmiddellijke ingang werd ontbonden vanwege een aangebrachte defibrillator. Eriksen kreeg afgelopen zomer een hartstilstand tijdens het EK-duel met Finland (0-1 verlies). Tijdens zijn maandenlange revalidatie werd er een defibrillator aangebracht. In de Serie A is het echter verboden om hiermee te spelen. Onder meer clubs uit de Bundesliga en PSV maakten de afgelopen weken hun interesse in de transfervrije middenvelder kenbaar, maar hij kiest dus voor Brentford.

Eriksen speelde eerder in de Premier League voor Tottenham Hotspur tussen 2013 en 2020, en kwam tot meer dan 300 optredens voor de Noord-Londense ploeg. Bij Brentford komt de middenvelder veel bekende gezichten tegen. Naast de Deense oefenmeester Thomas Frank speelt er ook een groot aantal landgenoten van Eriksen bij Brentford. Met Mads Bidstrup, Mathias Jensen, Christian Nörgaard, Mads Roerslev Rasmussen, Luka Racic, Zanka, Mads Bech Sörensen en Jonas Lössl wordt de Deense enclave bij Brentford met Eriksen verder uitgebreid. De ploeg van manager Frank staat momenteel veertiende in de Premier League met 23 punten uit 23 duels.

“Ik kijk ernaar uit om weer met Christian samen te werken", aldus Frank, die eerder bij nationale jeugdelftallen samenwerkte met Eriksen. "Het is alweer een tijdje geleden dat ik hem voor het laatst heb gecoacht en sindsdien is er veel gebeurd. Christian was toen zestien en is uitgegroeid tot een van de beste middenvelders in de Premier League. Hij won prijzen in heel Europa en werd de ster van het Deense nationale team. We hebben een ongelooflijke kans aangegrepen om een speler van wereldklasse naar Brentford te halen. Hij heeft zeven maanden niet met een team getraind, maar heeft veel in zijn eentje gedaan."

De afgelopen anderhalve week hield Eriksen zijn conditie op peil bij het beloftenteam van Ajax, de club waar hij op zijn 21ste vertrok. Hij wil nu bij Brentford vooral veel minuten maken, aangezien hij nog een duidelijk doel voor zichzelf gesteld heeft. “Ik wil op het WK in Qatar spelen”, zei de 109-voudig international van Denemarken in een interview bij DR1. “Ik wil voetballen. Het is een doel, een droom. We moeten natuurlijk afwachten of ik opgeroepen word. Maar het is mijn droom om terug te keren. Ik weet zeker dat het kan, want ik voel me niet anders. Fysiek ben ik in topvorm. Tot aan het WK wil ik voetballen en bewijzen dat ik op hetzelfde niveau zit als voorheen.”