SC Heerenveen neemt voortijdig afscheid van huurling Benjamin Nygren

Zondag, 30 januari 2022 om 19:37 • Dominic Mostert

Benjamin Nygren vertrekt bij sc Heerenveen, zo schrijft de Leeuwarder Courant zondagavond. De twintigjarige aanvaller werd gehuurd van KRC Genk, maar maakt nu de overstap naar FC Nordsjaelland uit Denemarken. Zijn toekomstperspectief bij Heerenveen was beperkt, waardoor alle partijen meewerkten aan een transfer.

Nygren werd in oktober 2020 voor twee seizoenen binnengehaald door Heerenveen. In zijn eerste seizoen kwam hij tot 28 wedstrijden in de Eredivisie, waarin hij 4 doelpunten maakte en 3 assists gaf. Op een vaste basisplaats kon de Zweed echter niet rekenen, want 13 van de 28 keer kwam hij als invaller binnen de lijnen. In het huidige seizoen speelde Nygren 17 competitiewedstrijden, waarvan 14 als invaller; scoren deed hij niet.

Heerenveen had een optie tot koop in het huurcontract, maar de toekomst van Nygren ligt dus in Denemarken. Eerder deze maand meldde Fotbollskanalen al dat de verhuurperiode in Friesland voortijdig kon worden beëindigd vanwege interesse uit Denemarken. De Zweedse website maakte melding van interesse van Bröndby, maar uiteindelijk trekt Nordsjaelland dus aan het langste eind. Die club staat momenteel tiende van de twaalf clubs in de Superliga.

Nygren had een vertrekwens en die gaat nu in vervulling. Heerenveen gaat volgens de Leeuwarder Courant geen vervanger meer halen. De in sportief opzicht worstelende verzekerde zich al van de komst van Amin Sarr, die maandag zijn handtekening gaat zetten en op meerdere posities in de voorhoede uit de voeten kan. Hij komt voor naar verluidt ruim twee miljoen euro over van Malmö FF.