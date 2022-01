Egypte plaatst zich ten koste van Marokko voor halve finale Afrika Cup

Zondag, 30 januari 2022 om 18:36 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:39

Egypte heeft zich zondagavond ten koste van Marokko geplaatst voor de halve finale van de Afrika Cup. De Farao's dwongen na een 0-1 achterstand een verlenging af dankzij een treffer van Mohamed Salah, waarin Trézéguet de winnende treffer maakte: 2-1. Zodoende komt het toernooi tot een einde voor Eredivisionisten Zakaria Aboukhlal en Souffian El Karouani. In de halve finale neemt Egypte het op tegen Kameroen.

Bij Marokko startte Sofyan Amrabat te midden van hardnekkige transfergeruchten als gebruikelijk in de basis. Tottenham Hotspur leek de laatste dagen op weg om de middenvelder van Fiorentina te gaan huren, maar de deal lijkt afgeketst nu the Spurs Rodrigo Bentancur van Juventus hebben gekocht. Zakaria Aboukhlal moest het opnieuw doen met een plek op de reservebank. De aanvaller van AZ viel pas in de 104e minuut in.

De Marokkanen kenden dankzij sterspeler Achraf Hakimi een vliegende start. De opgekomen rechtsback versierde in de vierde minuut een strafschop, toen Ayman Ashraf hem met een tamelijk onnodige sliding onderuit haalde. Scheidsrechter Moussa N'Diaye had er overigens een VAR-ingreep voor nodig om te komen tot een penalty, die door Sofiane Boufal onberispelijk werd afgemaakt: 0-1. Egypte was daarna de bovenliggende partij, maar echte kansen leverde dat niet op. Ashraf probeerde het wel van enorme afstand en zag Yassine Bounou comfortabel ingrijpen.

Ook in de tweede helft bleef Egypte jagen op de gelijkmaker. Trézéguet schoot uit de draai naast en even later volgde alsnog de 1-1. Doelman Bono van Marokko keerde een kopbal van Mohamed Abdelmonem, maar moest een antwoord schuldig blijven op de rebound van Salah. In de slotfase van de reguliere speeltijd was Marokko het dichtst bij een overwinning: via de vingertoppen van doelman Gabaski kopte Nayef Aguerd op de lat. Zodoende moest er een verlenging aan te pas komen.

Wie anders dan Mo Salah doet het voor Egypte! Van dichtbij zet hij zijn land op 1-1 in de clash met Marokko om de halve finale ??#AFCON2021 pic.twitter.com/VtYDsiHgeD — ESPN NL (@ESPNnl) January 30, 2022

Enkele minuten na het begin van de verlenging kreeg Egypte een tegenvaller te verwerken: Gabaski raakte geblesseerd, waardoor Mohamed Sobhi het doel verdedigde. Hij is op papier de derde keeper van Egypte. Met het oog op de strafschoppenserie was dat wellicht een beangstigend scenario, maar Egypte wist de wedstrijd in de verlenging al naar zich toe te trekken. In minuut honderd trok Salah vanaf de rechterflank naar binnen en verstuurde hij een lage voorzet aan Trézéguet, die van dichtbij afrondde. In de blessuretijd van de verlenging counterde Egypte nadat Bono met Marokko mee naar voren was gekomen, maar Salah kon niet profiteren van de situatie.