Greenwood gearresteerd op verdenking mishandeling en verkrachting

Zondag, 30 januari 2022 om 17:57 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:17

Mason Greenwood is gearresteerd op verdenking van mishandeling en verkrachting. De politie van Manchester meldt in een statement dat 'een man van in de twintig' is gearresteerd na aantijgingen van diens ex-vriendin op sociale media. Eerder op de zondag werd de twintigjarige Greenwood al uit de selectie van Manchester United gezet: hij traint tot nader order niet mee en speelt ook geen wedstrijden.

"De politie van Manchester is eerder vandaag op de hoogte gesteld van foto's en video's die zijn geplaatst door een vrouw die melding maakt van incidenten van fysiek geweld", schrijft de Greater Manchester Police in een statement, waarin geen namen worden genoemd. "Een onderzoek is gestart en we kunnen bevestigen dat een man van in de twintig is gearresteerd op verdenking van verkrachting en mishandeling. Hij blijft in hechtenis voor ondervraging." De politie roept slachtoffers van huiselijk geweld en mensen die zich zorgen maken om anderen op om zich te melden.

Greenwood wordt door zijn eigen vriendin, Harriet Robson, beschuldigd van ernstig fysiek geweld. De Engelse heeft beelden van de mishandeling gedeeld via haar Instagram-account. Op de beelden is te zien hoe ze een wond in haar gezicht heeft opgelopen. Ook toont ze enkele blauwe plekken op haar lichaam en deelt ze een audiofragment. Te horen is hoe Greenwood haar dreigt te verkrachten. Zondagmiddag laat Manchester United in een persverklaring weten dat de vleugelspits 'tot nader order niet meer mee traint en geen wedstrijden meer speelt'.

Robson deelde de gevolgen van het fysieke geweld met haar ruim 270.000 volgers. Te zien is hoe het bloed via haar gezicht naar beneden loopt. Ook heeft ze foto's gedeeld waarop te zien heeft dat ze onder de blauwe plekken zit. "Voor iedereen die wil weten wat Mason Greenwood mij aandoet", luidt de begeleidende tekst. De beelden zijn inmiddels van het account verwijderd. In het audiofragment zijn de stemmen van Robson en Greenwood te horen. "Doe je benen omhoog", aldus Greenwood. "Nee, Mason, ik wil geen seks", antwoordt de vrouw daarop. "Het kan me geen fuck schelen wat je wilt... duw me nog een keer van je af en kijk wat er met je gebeurt."

Mason Greenwood kondigt in audiotape verkrachting aan bij eigen vriendin

Volgens SportMob zijn de twee sinds januari 2019 bij elkaar. In april 2020 liep hun relatie echter stuk na berichten over een affaire van Robson. De vrouw, die twintig jaar oud is, verwierp het nieuws echter. Begin vorig jaar bloeide de relatie volgens Engelse media weer op. Nu, een jaar later, staat de relatie opnieuw in de schijnwerpers. Mocht Greenwood zich daadwerkelijk schuldig hebben gemaakt aan de mishandeling, dan staat zijn carrière mogelijk op de tocht. De aanvaller is bezig aan een sterk seizoen bij Manchester United, waar hij in 16 van zijn 18 wedstrijden in de Premier League in de basis begon. Daarin wist hij tot dusver 5 keer te scoren.