De 34-jarige duizendpoot uit Mexico die voet aan de grond krijgt bij PSV

Maandag, 31 januari 2022 om 00:30 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:51

PSV gaat een samenwerkingsverband aan met Chivas Guadalajara, zo is deze week duidelijk geworden. Er zal in de komende jaren nauw contact zijn tussen beide clubs wat betreft de jeugdopleidingen, terwijl er ook gebruikt zal worden gemaakt van elkaars trainingsfaciliteiten. Bij Chivas, waar onder meer Leo Beenhakker, Hans Westerhof en John van 't Schip werkzaam waren, is de leiding sinds 2019 in handen van Amaury Vergara. De 34-jarige Mexicaan is al zijn hele leven groot fan van Chivas en zijn passie voor voetbal combineert de jonge zakenman met zijn liefde voor de filmindustrie en zijn drukke werkzaamheden op zakelijk vlak.

Vergara is naast clubeigenaar namelijk ook de grote baas van Grupo Omnilife, een bedrijf dat al sinds jaar en dag voedingssupplementen op de markt brengt in heel Mexico. Het bedrijf werd in 1991 in Guadalajara opgericht door Jorge Vergara, de inmiddels overleden vader van de huidige voorzitter van het ambitieuze Chivas. Dat de jonge Mexicaan een grote passie heeft voor voetbal en film bleek in 2005, toen hij vanaf de zijkant het Copa Libertadores-duel met Boca Juniors filmde als nog onervaren tiener. Zeventien jaar later lijkt er weinig veranderd te zijn in het leven van de drukbezette Vergara. Collega-filmmaker Ruben Bañuelos wist het vorig jaar goed te omschrijven in een interview met En Fuego. "Van elke wereld waarin hij leeft neemt Amaury wel iets, om het vervolgens in een andere wereld toe te passen. Dat maakt hem zo'n ander en verfrissend persoon in de voetbalwereld."

We are delighted to announce our latest alliance with @PSV and we are glad to work with this great club #HermanosRojiblancos ?? Learn more ???? https://t.co/XBYdjDwy7r pic.twitter.com/ChtYDItQaf — Chivas English (@ChivasEN_) January 26, 2022

Vergara is ondanks zijn jonge leeftijd in staat om de jungle die de voetbalwereld soms is te weerstaan, zo oordeelt Olimpia Cabral Rodríguez, bij Chivas verantwoordelijk voor de commercie en marketing. "Amaury is ondanks zijn rol als leider nog heel jong, maar desondanks kunnen we bij Chivas veel van hem leren. Het is een voorrecht om met hem te mogen werken, want hij is altijd heel duidelijk en menselijk naar iedereen toe. Ik zou hem qua visie willen omschrijven als Jorge 2.0", verwijst de Chivas-directeur naar Vergara senior. "Amaury is iemand die luistert, analyseert, begrijpend is en het hele bestuur steunt in zijn werkzaamheden. Met hem als gids is het voor ons heel makkelijk werken en de vergaderingen zijn echt iets om naar uit te kijken. Naar de meeste vergaderingen kijk je niet bepaald uit, maar met Amaury van gedachten wisselen is iets om naar uit te kijken. Dat is echt waar!", deelt de enthousiast geworden Cabral Rodríguez complimenten uit aan haar baas.

Grote speler in de Mexicaanse filmwereld

Dat Vergara naast Chivas flink aan de weg timmert in de Mexicaanse filmwereld, kwam goed tot uiting in 2018. Bijna vier jaar geleden kwam namelijk de film ‘Chivas: La Pelicula’ uit op streamingplatform Amazon. De documentaire over Chivas werd geregisseerd door Bañuelos, die echter altijd de omvangrijke inbreng van Vergara heeft benadrukt in de media. Dankzij de eigenaar werden de verschillende voetbalorganisaties in Mexico overtuigd van het belang van het op de voet volgen van het eerste elftal van Chivas. De kijkers kregen alles te zien: van de hoogte- en dieptepunten op sportief gebied tot de soms hoog oplopende ruzies tussen spelers in de kleedkamers. "Ik denk dat het beste voor Chivas nog moet komen, want Amaury leeft echt zijn eigen filmscript", zo voorspelde Bañuelos in 2021. "Wat hij heeft meegemaakt in de laatste anderhalf jaar is voor de meeste mensen niet weggelegd. Amaury is heel goed bezig en ik verwacht dat er nog veel interessante dingen bij Chivas zullen volgen met hem aan het roer."

Vergara is met Chivas niet alleen interessant voor de Mexicaanse markt. De club uit de Liga MX is namelijk ook mateloos populair in de Verenigde Staten. Vleugelaanvaller Isaac Brizuela, sinds 2015 actief voor de club uit Guadalajara, maakt de gekte die soms ontstaat op Amerikaanse vliegvelden van dichtbij mee. "Soms komen we om drie uur ‘s ochtends aan", aldus de in Californië geboren buitenspeler in gesprek met En Fuego. "En op dat tijdstip staan gewoon driehonderd tot vierhonderd ‘Chivahermanos’ (supporters van Chivas, red.) ons enthousiast op te wachten. Ze zingen luidkeels en hebben ook vlaggen en drums meegenomen. Het zegt alles over de grootsheid van deze club en de hechte band tussen de spelers en supporters." Overal in de Verenigde Staten komen fans bijeen om wedstrijden van hun geliefde Chivas te zien. De clubleiding bracht nog niet zolang geleden naar buiten dat er ruim vijf miljoen aanhangers zijn in Amerika. Daarmee heeft men een grotere supportersschare dan menig club in de NHL, de nationale ijshockeycompetitie.

Chivas erkende medio 2021 hoe belangrijk het is om de diverse social media-kanalen voor honderd procent te benutten. Een Engelstalig Twitter-account werd geopend en in het afgelopen halfjaar liep het aantal volgers op tot bijna 15.000. Met speciale content in het Engels wordt de Amerikaanse markt op maat bediend door de club. Er is wel nog een belangrijke inhaalslag te maken, want het Spaanstalige account van Chivas telt maar liefst vier miljoen volgers. Niet elk project van Chivas heeft overigens een bevredigende afloop. In 2005 namelijk werd met de nodige ambities een satellietclub opgericht in Los Angeles. Door de aanwezigheid van met name LA Galaxy kreeg Chivas helaas geen voet aan de grond in de Amerikaanse stad. Chivas USA hield het uiteindelijk negen jaar vol, voordat in 2014 de stekker uit de club werd getrokken. In Amerikaanse voetbalkringen wordt het Los Angeles-project gezien als een regelrechte mislukking, al weerhoudt dat Vergara er niet van om zijn grote liefde uit Guadalajara te blijven promoten in de Verenigde Staten.

Chivas is met ruim vijf miljoen supporters ongekend populair in de Verenigde Staten.

Niet onaantastbaar bij de Chivas-supporters

Het is niet zo dat Vergara nooit met stevige kritiek te maken krijgt. De fanatieke supporters zijn ontevreden over de moeizame start van het huidige seizoen en het gebrek aan aansprekende aankopen. De Chivas-eigenaar gooide begin januari olie op het vuur met een veelbesproken Twitter-bericht: "Chivas is er voor alle Mexicaanse spelers, maar niet alle Mexicaanse spelers zijn helaas geschikt voor Chivas." Vergara plaatste het veelbesproken bericht kort nadat de rechtsbenige vleugelaanvaller Uriel Antuna, met een kortstondig verleden bij FC Groningen, besloot om Chivas tussentijds in te ruilen voor de grote rivaal Cruz Azul. Er volgden bijna 2.000 reacties op de mededeling van Vergara en daar zaten maar weinig positieve woorden bij. Sommige Chivas-fans riepen de jonge voorzitter zelfs op om hun club in de verkoop te doen. Er klonken op de sociale media zelfs geluiden om het Estadio Akron, dat plaats biedt aan ruim 45.000 bezoekers. te boycotten en om fanshop-artikelen van Chivas in de ban te doen.

Ondertussen werkt Vergara onverstoorbaar door aan zijn droom om van Chivas de beste club van Mexico te maken. Dat gebeurt volgens een bepaalde filosofie, waar men niet van af wenst te wijken in Guadalajara. Trainer Marcelo Michel Leaño maakt alleen gebruik van spelers met de Mexicaanse nationaliteit, zoals Athletic Club alleen spelers met een Baskische achtergrond opstelt. Het doel is om de beste spelers binnen de selectie interessant te maken voor PSV, dat in het verleden bijvoorbeeld Carlos Salcido wegplukte bij Chivas. Las Chivas moeten weer toonaangevend worden in het Mexicaanse voetbal, zoals dat jaren geleden ook het geval was. Brizuela ziet dat onder de bezielende leiding van Vergara wel gebeuren. "Mensen dachten dat het heel zwaar zou worden voor hem en zijn familie, maar ik vind dat hij het geweldig doet. Ondanks de coronapandemie heeft Amaury ontzettend veel werk verzet, dat is mij als speler ook niet ontgaan. Het is niet makkelijk om een club van deze omvang te leiden. Ik geloof er echter heilig in dat Amaury op korte termijn zijn eerste prijs bij Chivas kan bijschrijven."