‘Teuntje, rot op!’, schalt van tribunes bij terugkeer van publiek in KKD

Zondag, 30 januari 2022 om 16:27 • Jeroen van Poppel

Alex Pastoor heeft zondag zijn eerste punt gepakt als trainer van Almere City FC. Pastoor zal na drie nederlagen op rij tevreden zijn dat er niet verloren is, maar zal toch enigszins teleurgesteld huiswaarts keren. Almere maakte tegen Telstar namelijk het meest aanspraak op een winnende treffer, maar die kwam er aan geen van beide kanten: 0-0. Almere blijft daardoor onderaan in de Keuken Kampioen Divisie; Telstar staat dertiende. De aanwezige thuissupporters richtten hun vizier na het laatste fluitsignaal op technisch directeur Teun Jacobs, die wat betreft de Almere-fans mag 'oprotten'.

Telstar had de hele wedstrijd niet al te veel in de melk te brokkelen, maar slaagde er in ieder geval wel in om Almere City niet al te veel kansen te bieden. In de eerste helft probeerde Lance Duijvestijn het na een aanname op de borst in de korte hoek, maar Ronald Koeman junior reageerde met een alerte redding. Tijmen Wildeboer kwam kort voor rust nog dichter bij de openingstreffer met een intikker uit een lage voorzet. Via Koeman junior én de paal hield Telstar het doel echter schoon.

Na een uur spelen stichtte Telstar eindelijk zelf gevaar. Dat gebeurde via Sven van Doorm, die zijn afstandsschot over getikt zag worden door de ingevallen doelman Nordin Bakker. Veel spektakel kregen de aanwezige supporters in Almere niet te zien, al was er in de tachtigste minuut plots een moment van opwinding. Bram van Vlerken kon draaien in het strafschopgebied van Telstar en zag zijn inzet via een half blok op de paal uiteenspatten.