Adriano takelt steeds verder af: nieuw incident met politie in Rio de Janeiro

Zondag, 30 januari 2022 om 15:59 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:04

Adriano lijkt de draad in zijn leven maar niet te kunnen oppakken. De 39-jarige oud-spits, ooit een van de grootste talenten ter wereld bij Internazionale, is deze week in Rio de Janeiro in aanvaring gekomen met de politie. Die betrapte Adriano op het rijden met een verlopen rijbewijs en vermoedt dat de Braziliaan onder invloed was van alcohol.

Het alcoholpromillage in het bloed van Adriano kon echter niet worden vastgesteld, omdat hij weigerde om een ademtest af te leggen. Adriano kwam relatief goed weg, want de politie nam het voertuig van de oud-international niet in beslag. Adriano mocht wachten op een chauffeur die bevoegd was om hem verder te vervoeren met zijn eigen auto. Daarmee is de kous nog niet af, want de oud-aanvaller wacht een 'hoge boete', weten Braziliaanse media.

Het gaat al vele jaren niet goed met Adriano, die de dood van zijn vader in 2004 nooit goed wist te verwerken. Adriano raakte tijdens zijn voetbalcarrière verslaafd aan alcohol. "Alleen ik weet hoeveel ik heb geleden", zei Adriano eerder. De oud-spits maakte halverwege de jaren 2000 faam als toptalent van Internazionale en behoorde tot de sterren van Brazilië op het WK 2006. Hij zag zijn voetballoopbaan mede door zijn alcoholprobleem echter als een nachtkaars uit gaan en wist zijn enorme potentie nooit waar te maken.

"De dood van mijn vader liet me met een enorme leegte achter, ik voelde me uiteindelijk heel alleen en ik isoleerde mezelf toen hij stierf", aldus Adriano eerder. "Het was heel erg. Ik was alleen, verdrietig en depressief in Italië, en toen begon ik te drinken. Ik nam wijn, whisky, wodka, bier. Veel bier. Ik stopte niet met drinken en moest uiteindelijk weg bij Inter." Adriano probeerde zijn loopbaan na zijn vertrek uit Italië op te pakken in eigen land, maar ook dat liep uit op een deceptie. Tijdens de coronapandemie werd hij overigens al eens dronken betrapt op een verboden feest.